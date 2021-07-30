Именно на такую ​​сумму ориентировались в Минагрополитики перед открытием рынка земли 1 июля 2021 года, отметил Роман Лещенко.

Стоит знать! Цена земли в Украине: где самая высокая и самая низкая

Средняя стоимость гектара земли – около 50 тысяч гривен. Как мы и прогнозировали, цена будет такой до конца года. Где-то дешевле, где-то дороже, в зависимости от нормативно-денежной оценки и других показателей, – сказал министр.

Лещенко также уточнил, что первую аналитику по количеству сделок и последующей стоимости земли будет предоставлено после 100 дней функционирования рынка.

Сколько земли продано?

По данным Минагрополитики на 29 июля 2021 года, зарегистрировано 2901 земельное соглашение.

Такое количество сделок прогнозируемо и ожидаемо, – говорит Лещенко. – Нет ажиотажа. Люди взвешенно принимают решения относительно земли. Это еще не показательно. Несколько месяцев работы дадут разветвленную картину по разным областям.

Обратите внимание! Цена земли в Украине может снизиться на 30-50%, – эксперт