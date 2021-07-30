Саме на таку суму орієнтувалися в Мінагрополітики перед відкриттям ринку землі 1 липня 2021 року, зазначив Роман Лещенко.

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Середня вартість гектара землі – близько 50 тисяч гривень. Як ми й прогнозували, ціна буде такою до кінця цього року. Десь дешевше, десь дорожче, залежно від нормативно-грошової оцінки та інших показників, – сказав міністр.

Лещенко також уточнив, що першу аналітику щодо кількості угод і подальшої вартості землі буде надано після 100 днів функціонування ринку.

Скільки землі продано?

За даними Мінагрополітики, на 29 липня 2021 року зареєстровано 2901 земельну угоду.

Така кількість угод прогнозована та очікувана, – каже Лещенко. – Нема ажіотажу. Люди виважено ухвалюють рішення щодо розпорядження землею. Це ще не показово. Кілька місяців роботи дадуть розгалужену картину по різних областях.

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