Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предлагает установить нулевой объем квоты на экспорт семян подсолнечника. Решение должно действовать в период с 15 мая по 30 сентября текущего года.

В пояснительной записке инициаторы утверждают, что "введение временного режима лицензирования и квотирования экспорта семян подсолнечника на уровне 0 тонн позволит стабилизировать цены на продукт в Украине".

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В министерстве отмечают, что сейчас спрос на семена подсолнечника перерабатывающими предприятиями масляной области остается высоким. Вследствие высокой конкуренции за сырье как на внутреннем, так и на мировом рынках цены на семена подсолнечника с начала маркетингового периода выросли более чем в 2,1 раза.

Высокая цена подсолнечника на внешнем рынке спровоцировала рост экспорта почти в 7 раз. Также чиновники сообщают, что подсолнечное масло подорожало из-за роста цен на семена подсолнечника.

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