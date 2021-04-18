На думку асоціації "Укроліяпром", квотування експорту соняшникової олії для галузі, яка є експортноорієнтованою, може призвести до її знищення та не вирішує питання зниження цін на внутрішньому ринку.

Пропозиції щодо запровадження у 2021 році квотування та ліцензування експорту олії соняшникової можуть призвести, як це показує досвід, до негативних наслідків.

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До цього часу жодні спроби адміністративного втручання у регулювання цінової ситуації на внутрішньому ринку не давали позитивного результату.

Запровадження квотування та ліцензування робить не безпідставними ризики розвитку корупції при видачі ліцензій та розподілені квот. В даний час тільки спроби запровадити квотування та ліцензування експорту олії соняшникової призвели до панічних настроїв серед виробників та експортерів даної продукції, що може мати непередбачувані наслідки для всього олійного ринку", — заявили в асоціації.

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