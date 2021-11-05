Мировое признание: какое украинское вино покорило престижный международный конкурс

Ежегодно проходит один из самых престижных всемирных конкурсов виноделов – Sélections Mondiales des Vins Canada. В этом году соревнования проходили в Квебеке.

Украину в этом году на конкурсе представляла только одна компания – GRAEVO. Впрочем, даже один участник, прошедший путь от маленького цеха до крупной компании, сумел принести нам несколько наград.

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Всего в соревнованиях участвовало 1900 образцов вина из 32 стран. GRAEVO сумела добыть в борьбе награды сразу в трех номинациях – две золотые и приз жюри.

Судьи наградили оранж "Terracotta 2016" (Prix du Jury, Best of Show и золото, 90/100 баллов) и выдержанное красное вино "Саперави Сандотрен 2019" (золото, 90/100 баллов).

Sélections Mondiales des Vins Canada – это самый большой винный конкурс в Северной Америке, победа на котором считается в мире виноделов чрезвычайно важным достижением.