Україну цього року на конкурсі представляла лише одна компанія – GRAEVO. Втім, навіть один учасник, який пройшов шлях від маленького цеху до великої компанії, зумів принести нам декілька нагород.

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Загалом у змаганнях брали участь 1900 зразків вина з 32 країн. GRAEVO зуміла вибороти нагороди одразу у трьох номінаціях – дві золоті та приз журі.

Судді нагородили оранж "Terracotta 2016" (Prix du Jury, Best of Show та золото, 90/100 балів) і витримане червоне вино "Сапераві Сандотрен 2019" (золото, 90/100 балів).

Sélections Mondiales des Vins Canada – це найбільший винний конкурс у Північній Америці, перемога на якому вважається у світі виноробів надзвичайно важливим досягненням.