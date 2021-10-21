Мясо из водорослей: в Канаде работают над инновационным продуктом

Создание альтернативного мяса набирает популярность среди производителей. Исследователи ищут новые ингредиенты, из которых можно сделать продукцию высокого качества.

Компании Modern Seafood и Cascadia Seaweed из Канады заявили о начале сотрудничества в создании искусственного мяса. Они хотят создать и запатентовать рецепт создания мяса на основе сахарной ламинарии.

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Исследователи уже начали работу и разработали первые блюда. Их преимущество – водоросли не нуждаются для выращивания в пресной воде, удобрениях и пестицидах, поэтому их продукция окажет положительное влияние на климат.

"Пляжный бургер", "Крабовый пирог", "Рыбный пирог" и "Пирожные с колбасками чоризо" на основе сахарной ламинарии выйдут на рынок в ближайшее время.

Сообщается, что эти продукты не содержат сои, глютена, орехов и ГМО.

Украинские покупатели и в дальнейшем наблюдать рост цены мяса. Больше об этом читайте в материале Агро 24