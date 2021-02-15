Запуск Ксемиум® сопровождался одной из самых масштабных маркетинговых кампаний в сфере защиты сельхозкультур за последние десять лет. Итак, что именно дало BASF такую уверенность в действующем веществе, которое чрезвычайно быстро стало лидером на мировом рынке в этом секторе?

Появление на мировом рынке

Когда BASF запустила Ксемиум® (флуксапироксад) в октябре 2011 года, то ему были гарантированы аплодисменты только потому, что это была инновация. Потенциальный рынок для SDHI фунгицида, что отличается широким спектром действия, который вносится во время основного периода для зерновых, был очень большой, поэтому благодаря маркетинговой кампании Ксемиум® практически не должно остаться среди фермеров тех, кто бы еще сомневался в его соответствии.

Мы на самом деле были в восторге от Ксемиум®, – вспоминает Стив Деннис, руководитель отдела BASF по продажам средств для защиты сельскохозяйственных растений. – С самого начала было понятно, что мы имеем дело с чем-то особенным. Его потенциал был не просто большой с точки зрения продаж. Ксемиум® действительно имел значительные технические преимущества. Такую продукцию не часто можно встретить.

Особым образом команду по продажам поражало то, как хорошо действовал Ксемиум® во время испытаний перед запуском. "Он делал с сельскохозяйственной культурой нечто такое, что на тот момент, просто невозможно было объяснить, но отличие от стандартных программ на базе стробилурина/триазола было очевидным. Хотя мы не могли слишком много рассказывать о материале, нельзя было устоять, держа среди людей интригу, чтобы украдкой не приоткрыть завесу в его познании, и то, что люди узнавали их просто поражало".

Теперь Ксемиум® продается по всему миру. Он успешно был испытан более чем на 100 видах сельскохозяйственных культур. В 2013 году, он получил награду, как инновационное средство BASF, которому удалось достичь исключительных результатов. В тот же год BASF перешла отметку верхней границы уровня потенциальных продаж Ксемиум® на 200 миллионов евро и достигла уровня более 600 миллионов евро.

Оригинальный SDHI

Итак, где берет начало эта инновация?

"История этой группы химических веществ началась несколько десятилетий назад", – объясняет Маркус Гевер, глава группы исследователей, которые занимались Ксемиум® в научно-производственном центре BASF в Лимбургергофе (Германия).

В 1974 году был зарегистрирован первый карбоксамид для обработки семян Benodanil компании BASF. Уже в 2004 году компания выпустила на рынок боскалид, фунгицидный карбоксамид для защиты рапса, зерновых и специальных культур.

Химическое воздействие действующих веществ этого класса осуществляется путем блокирования фермента сукцинатдегидрогеназа (SDH), который играет ключевую роль в дыхании клеток гриба. Это так называемый центр по производству энергии гриба, а без ферментов, как известно, митохондрии не могут функционировать и патогенное действие прекращается.

Боскалид – замечательное действующее вещество, но его действие ограничено с точки зрения патогенных факторов, которые он контролирует. Ученые компании BASF были убеждены в том, что эти ингибиторы SDH имеют больший потенциал, поэтому в 2001 году начался новый исследовательский проект, в ходе которого велись поиски нового активного компонента, основной целью которого были септориоз и виды ржавчины.

Более 1100 аналогов были синтезированы группой исследователей и большинство из них прошли проверку в малых горшках в лаборатории и полевых испытаниях. И действительно, там была одна конкретная молекула, которая отличалась своим чрезвычайным действием в отношении септориоза.

Сначала это было полной неожиданностью, – говорит Маркус Гевер. – Предварительно наша работа над SDHI показала, что они являются лишь активными на очень ранней стадии жизненного цикла патогена, а здесь мы получили молекулу со значительно выше активностью на более поздних стадиях. Нам нужно было узнать больше об этом невероятном открытии. Эта молекула вела себя не так, как другие SDHI до этого, ведь она слишком быстро транспортировалась по тканям листа и поражала патоген, блокируя его действие.

Уникальность молекулы



Модель Ксемиум®

Феномен быстрого перемещения молекулы Ксемиум® по тканям листа заключался в уникальной ее мобильности, а именно в способности изменять свою структуру в зависимости от типа среды, в которой она находилась: жировой (липофильная структура) или водной (гидрофильная структура).

Ксемиум® легко проникает внутрь растения через восковой налет и клеточные оболочки, быстро мигрирует по нему с клеточным соком, тем самым обеспечивая высокую системность, быстрое действие на патоген и, как результат, непревзойденную фунгицидную защиту.

Ксемиум® гарантирует одновременно отличные превентивное и лечебное действия против широкого спектра болезней. Превентивное действие Ксемиум® проявляется благодаря его способности взаимодействовать с восковым налетом, в результате чего на поверхности растений образуется защитный слой, который препятствует проникновению возбудителя болезни внутрь. В местах скопления действующего вещества при взаимодействии с восковым налетом формируются кристаллические образования, устойчивые к смыванию осадками, – они в дальнейшем являются источником поступления и перераспределения Ксемиум® на новообразования. Лечебное действие Ксемиум® обусловлено ​​его способностью быстро проникать в растение через клеточные оболочки и мигрировать по сосудам. При поглощении мицелием гриба клеточного сока Ксемиум® попадает внутрь клеток возбудителя, где блокирует работу митохондрий, нарушает энергетический обмен и тем самым приводит к его гибели.

Досье на регистрацию Ксемиум® было подано в 2009 году – пять лет после того, как было сделано первичное открытие – и продукт был запущен в октябре 2011 года. Обычно процесс вывода нового действующего вещества на рынок занимает десять лет, но разработка Ксемиум® заняла меньше, чем восемь лет.

Когда агропроизводители впервые увидели действие Ксемиум® в поле, то были потрясены. Они были просто шокированы сверхвысоким уровнем контроля болезней по сравнению с стробилуринами и азолами, которые им приходилось видеть до этого. Однако кроме отличного контроля болезней, исследователи и фермеры выделяли еще одну характерную черту участков поля, обработанных Ксемиум® – все они были с более зелеными и более мощными растениями. Команда разработчиков решила изучить еще и эти свойства.

Компания BASF обратилась к независимой организации ADAS с просьбой исследовать эти особенности. Трехлетний проект возглавляла Джули Смит.

Я наблюдала за Ксемиум® во время исследований и четко понимала, что это очень мощное действующее вещество. Но, как и любой ученый я со скепсисом воспринимала эти заявления об озеленении, – говорит она. – Сначала нам нужно было выяснить то, приносит ли это пользу, а также, какие выводы можно было сделать в части контроля болезней, и, если такая польза была, то каким образом все это происходило. Чтобы понять это, необходимо было почти жить на поле.

Метод исследования заключался в расчете массы зеленых листьев на протяжении длительного периода, от появления колосьев до конца вегетации, чтобы впоследствии можно было бы связать это с урожайностью.

"Мы просто рассматривали Ксемиум®, сравнивали его с другими SDHI. В результате прибавка составила примерно 1 т/га, что было полной неожиданностью для нас.

Не только биомасса культуры оставалась зеленее в течение длительного промежутка времени, а сам цвет листовой поверхности был более насыщенным, – добавляет она, и измерительное устройство SPAD это подтвердило. – Под микроскопом мы обнаружили, что клетки ткани растения, обработанного Ксемиум®, были менее повреждены по сравнению с другими продуктами".

На этом исследования уникальных свойств Ксемиум® не закончились. Ученых продолжали поражать новые результаты, которые они наблюдали. Одним из таких было испытание на определение коэффициента полезного использования. "Мы измерили показатели устьичной проводимости, то есть количество водяного пара, которое теряется поверхностью листьев через его поры. Культуры, обработанные Ксемиум®, имеют несколько ниже показатель устьичной проводимости, а этот результат был довольно-таки правдивым. Тогда, когда необработанное растение в среднем требует 380 тонн воды на тонну зерна, то культура, обработанная Ксемиум® требует лишь 300 тонн".



Действие Ксемиум® на растение

Во время дальнейших исследований рассматривалось влияние Ксемиум® на патогенный фактор. Они показали, что Ксемиум® влияет на септориоз на каждом этапе жизненного цикла.

Интересно, что это включает активное его действие даже в течение латентного периода развития септориоза. Это обеспечивает блокировку развития гриба еще до момента появления первых его проявлений, – отмечает Джули Смит.

Ниже уровня земной поверхности Ксемиум® также влияет на корневую систему. Исследования, проведенные на экспериментальной станции Брумс-Барн показали, что пшеница из туннельных парников сильно высыхает. Но пшеница, которая обработана Ксемиум®, демонстрировала на 50-60% выше показатель роста корневой системы, что достигало 1 метра глубины, а также до 10% выше показатель уровня хлорофилла в листьях.

"Мы не до конца понимаем, почему Ксемиум® действует именно так, и полученные результаты не всегда одинаковы. Но неизменным является то, что он действительно положительно влияет на пшеницу и его действие можно всегда оценить", – заключает Джули Смит.

Ксемиум® в Украине

В Украине первый Ксемиум®-содержащий продукт Систива® был впервые коммерциализирован в 2015 году. С тех пор локальное портфолио BASF пополнилось еще тремя препаратами на основе Ксемиум® – Адексар® СЕ Плюс, Кинто® Плюс и новинка 2020 года Приаксор®. Хотя специалисты компании химического гиганта уверены, что Приаксор® – это еще далеко не последний продукт из семейства Ксемиум® на украинском рынке.

Систива® как соло Ксемиум-препарат первой появилась на отечественных полях. Систива – это первый фунгицид, который наносится на семена и эффективно и в течение длительного периода контролирует наиболее вредоносные болезни ячменя и пшеницы. Продукт дает возможность эффективно контролировать листовые болезни, такие как септориоз, сетчатую, полосатую и темно-бурую пятнистости, виды ржавчины, ринхоспориоз до фазы флагового листа. Это достигается за счет того, что в составе Систива® мы имеем высокую концентрацию высокоэффективного действующего вещества Ксемиум®. Наряду с эффективной и долговременной защитой от болезней Систива® обеспечивает стимулирование физиологических процессов в растениях как на этапе появления всходов, так и в течение вегетации. Применив Систива® перед посевом, агрономы избегают первой фунгицидной обработки, которая обычно приходится на период кущения – начало выхода растений в трубку (ВВСН 25-32). Более того, инвестиция в Систива® наиболее окупаемая, поскольку обеспечиваете своевременное и технологически правильное внесение препарата, тогда как фунгициды, которые вносятся в баковых смесях с другими средствами, могут попасть на растение поздно.

Продолжая тему препаратов для обработки семян, не менее инновационным Ксемиум®-содержащим протравителем на зерновые компании BASF является Кинто® Плюс. Это высокоселективный трехкомпонентный фунгицидный протравитель с выразительным физиологическим эффектом, который обеспечивает отличный контроль семенных и грунтовых инфекции и листовых болезней на начальных этапах развития зерновых культур, таких как снежная плесень, спектр корневых гнилей и головневых болезней, а наличие в составе Ксемиум® дает возможность усилить физиологические процессы растения. Кроме того, совершенная формуляция обеспечивает надежное удержание Кинто® Плюс на семени и улучшает текучесть посевного материала.

Фунгицидная защита препаратов компании на основе действующего вещества Ксемиум® представлена ​​уже хорошо зарекомендовавшим себя продуктом Адексар® СЕ Плюс и совсем молодым фунгицидом Приаксор®.

Описывать совершенство продукта Адексар® СЕ Плюс уже давно можно устами главных агрономов передовых хозяйств страны. Вот как отзывается представитель ПАП "Агропродсервис" в Тернопольской области:

"О фунгициде Адексар® СЕ Плюс наше хозяйство узнало еще в 2015 году в Агроцентре компании BASF, который базируется в селе Денисовка Хмельницкой области. Сразу заинтересовал состав препарата Адексар® СЕ Плюс – трехкомпонентный, с тремя различными механизмами действия и еще и с наличием инновационного действующего вещества из химического класса SDHI – Ксемиум®. Стоит отметить, что применение ингибиторов сукцинатдегидрогеназы (SDHI) в системе фунгицидной защиты озимой пшеницы должно быть обязательным элементом технологии для достижения максимального уровня урожайности. Применили Адексар® СЕ Плюс для защиты семенных посевов пшеницы на площади 200 га, где были высеяны 10 сортов украинской селекции. Сравнительной площадкой стало соседнее поле, на котором применили нашу отработанную фунгицидную систему, состоявшую также из оригинальных фунгицидов. Невооруженным глазом было заметно, что на соседнем поле на момент налива зерна зеленым оставался только флаговый лист, а на семенных посевах, где была применена система защиты BASF и непосредственно препарат Адексар® СЕ Плюс (по флаговому листу), полностью здоровыми оставались флаговый и два подфлаговых листа. Результат – 94 ц/га на семенных посевах! Мы были очень довольны работой этого мощного препарата и других фунгицидов компании BASF, которые рекомендую каждому агроному попробовать в хозяйстве".



Ксемиум®-содержащие препараты оптимизируют производство

Однако не только действующие вещества, а в частности – Ксемиум®, определяют высокую результативность этого препарата в поле. Еще одним преимуществом Адексар® СЕ Плюс, которая объясняет его эффективность, является турбо-формуляция. Адексар® СЕ Плюс выпускается в виде концентрата, который эмульгируется (КЭ) с использованием технологии Stick&Stay. То есть фунгицид содержит значительно большее количество адъютантов, в частности пенетраторов, спредеров, стикеров, экстендеров и других, по сравнению со стандартными продуктами. Эти соединения отвечают за содержание рабочего раствора на растении при нанесении, равномерное растекание по поверхности, быстрое взаимодействие с восковым налетом и поглощение, устойчивость к смыванию и тому подобное. Как свидетельствуют результаты многочисленных тестов и исследований, фунгициды, изготовленные по технологии Stick&Stay, обеспечивают в 2,5 раза большую площадь покрытия по сравнению с продуктами, которые имеют аналогичную форму препарата, но изготовлены по традиционной технологии. Высокая фунгицидная активность действующих веществ, содержание Ксемиум® в составе продукта и уникальная форма препарата – это те составляющие, которые делают Адексар® СЕ Плюс флагманом на рынке фунгицидов, используемых для защиты посевов в период появления флагового листа.

Как уже говорилось ранее, Приаксор® – это Ксемиум®-новинка компании BASF. До момента его появления на отечественном рынке все карбоксамидные фунгициды на зерновые культуры были достаточно ценными, и не каждое хозяйство могло позволить себе включить такую ​​инновацию в свою систему защиты пшеницы или ячменя. Запуск Приаксор® все изменил. Ведь он стал первым SDHI-содержащим фунгицидом с высокотехнологичной формуляцией по доступной цене. Отныне инновация стала по карману каждому агропроизводителю. Приаксор® содержит два мощных действующих вещества в своих классах – Ксемиум® (флуксапироксад) и F500 (пираклостробин). Именно комбинация этих действующих веществ обеспечивает контроль широкого спектра самых надоедливых болезней на зерновых, отличное лечебное и профилактическое действие за разумные деньги.

2020 год стал пилотным годом для Приаксор® в Украине. Но уже даже после первого года его применения на местных полях, препарат нашел своих ценителей и продемонстрировал незаурядную силу в защите зерновых колосовых.

Полевые испытания подтверждают эти слова. Так, в прошлом году самую высокую прибавку урожая +7,7 ц/га на пшенице получили от применения Приаксор® 0,3 л/га в агроцентре BASF в Полтавской области. По сравнению с триазольными препаратами одинакового ценового уровня Приаксор® продемонстрировал лучший результат. А двукратное применение Приаксор® тоже в нормах 0,3 л/га на яром ячмене на испытательных полях компании в Полтавской области в 2020 году дало вообще непревзойденную прибавку урожая +12,4 ц/га.

Первостепенную роль в такой результативности продукта играет наличие молекулы Ксемиум® в составе продукта с ее отличным лечебным и профилактическим действием, а также совершенная рецептура препарата, которая делает возможным замечательное удержание продукта на листовой поверхности и его быструю транспортировку по тканям, эффективное системное действие и использование этого продукта с уменьшенной нормой рабочего раствора 100 л/га, что позволяет дополнительно сэкономить средства.

То, что начиналось как поиск более эффективной SDHI молекулы в 2001 году, трансформировалось в появление линейки ведущих фунгицидов и протравителей для контроля болезней зерновых культур на мировом рынке и в Украине в частности. Ксемиум® и дальше продолжает завоевывать рынок и лояльных потребителей. И как утверждают специалисты компании BASF, на этом разработки Ксемиум®-содержащих препаратов не заканчиваются. Уже в ближайшем будущем украинские аграрии будут оценивать новые инновации компании и силу Ксемиум®.