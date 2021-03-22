"Турборежим": о морфологии на рапсе и уникальный препарат Карамба® Турбо
Рапс давно завоевал популярность среди украинских аграриев – благодаря высокой урожайности и рентабельности. В то же время, культура эта – довольно требовательна и требует комплексного агротехнического подхода.
Источник:Агро24
Опытные аграрии знают: чтобы эффективно использовать биологические особенности рапса и получить максимальный урожай, необходимо применять современные технологии и четко следовать рекомендациям. В первую очередь, это касается морфорегуляции, которая является одним из базовых элементов этой культуры. Ведь правильное формирование структуры растения на раннем этапе непосредственно влияет на ее урожайность.
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Морфорегуляция на рапсе очень важна в нынешних меняющихся погодных условиях, которые не позволяют "вычислить" необходимую температуру и уровень влажности в почве и спланировать оптимальные сроки посевной кампании. Так, озимый рапс должен обязательно войти в зиму с оптимально сформированной точкой роста (не перерослым) и в нужной фазе развития. Потому растение может либо перерасти, или наоборот не успеет сформироваться и будет слаборазвитым (например, не будет мощного корня). Это влияет на запас сахаров и соответственно на зимостойкость, и потери могут составлять до 100%, т.е. рапс просто не доживет до весны.
Аграрии должны также не забывать о вредоносных объектах, такие как болезни, которые наносят существенный ущерб. Поэтому важно вовремя проводить защитные мероприятия, направленные на уничтожение источников инфекции и повышение стойкости растений к возбудителям болезней.
Несмотря на такой широкий комплекс задач, эксперты BASF предлагают производителям универсальный препарат Карамба® Турбо – первый морфорегулятор-фунгицид на рапсе, который делает возможным контроль роста рапса и накопления энергии в растениях, поскольку это необходимо для закладки максимального урожая еще с осени.
Карамба® Турбо
Управление энергообменом для повышения зимостойкости и урожайности рапса
Преимущества препарата
- формирование мощной корневой системы для непревзойденной зимостойкости и быстрого возобновления весенней вегетации
- надежную защиту от болезней осенью и весной
- простое и надежное применение даже при низких температурах
- идеальное строение растения для улучшения устойчивости к полеганию и равномерное цветение
- равномерное созревание стручков – минимизация потерь при уборке урожая
Эффективность применения Карамба® Турбо
Как Карамба® Турбо регулирует рост рапса?
В состав препарата входят два действующих вещества:
- мепикват-хлорид мощно регулирует рост растения, предотвращая преждевременный и чрезмерный рост посевов в высоту, и влияет на значительное корнеобразования;
- метконазол, кроме регуляции роста растений, также эффективно контролирует основные опасные болезни (фомоз, альтернариозом) и повышает зимостойкость.
По сравнению с препаратами, содержащими только азол, Карамба® Турбо эффективнее регулирует процесс роста и обеспечивает идеальный габитус растений с наименьшей зависимостью от погодных условий.
При каких погодных температур работает Карамба® Турбо?
Препарат можно применять уже при температуре + 5°С. Это упрощает его использование и дает большое преимущество над традиционными фунгицидами и ретардантами рапса, которым требуется высокая температура для работы.
Которая фунгицидное действие Карамба® Турбо?
Этот морфорегулятор-фунгицид подавляет биосинтез эргостерола в клетках грибов-патогенов. Благодаря недостатку эргостерола гриб не может формировать клеточные мембраны. Как результат, рост и дальнейшее распространение гриба остановлено.
Спектры действия на рапсе
Рапс озимый
Осенью – опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры:
- Предотвращение перерастания культуры и улучшение перезимовки
Весной – опрыскивание посевов при высоте растений 20-30 см:
- Противодествует полеганию и для оптимизации габитуса
Рапс яровой
Весной – опрыскивание посевов при высоте растений 20-30 см:
- Против болезней, для улучшения развития корневой системы
- Увеличение ветвления
- Равномерное цветение
- Крепче и короче стебель
Карамба® Турбо / Инфографика BASF
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