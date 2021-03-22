Рапс давно завоевал популярность среди украинских аграриев – благодаря высокой урожайности и рентабельности. В то же время, культура эта – довольно требовательна и требует комплексного агротехнического подхода.

Опытные аграрии знают: чтобы эффективно использовать биологические особенности рапса и получить максимальный урожай, необходимо применять современные технологии и четко следовать рекомендациям. В первую очередь, это касается морфорегуляции, которая является одним из базовых элементов этой культуры. Ведь правильное формирование структуры растения на раннем этапе непосредственно влияет на ее урожайность.

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Морфорегуляция на рапсе очень важна в нынешних меняющихся погодных условиях, которые не позволяют "вычислить" необходимую температуру и уровень влажности в почве и спланировать оптимальные сроки посевной кампании. Так, озимый рапс должен обязательно войти в зиму с оптимально сформированной точкой роста (не перерослым) и в нужной фазе развития. Потому растение может либо перерасти, или наоборот не успеет сформироваться и будет слаборазвитым (например, не будет мощного корня). Это влияет на запас сахаров и соответственно на зимостойкость, и потери могут составлять до 100%, т.е. рапс просто не доживет до весны.

Аграрии должны также не забывать о вредоносных объектах, такие как болезни, которые наносят существенный ущерб. Поэтому важно вовремя проводить защитные мероприятия, направленные на уничтожение источников инфекции и повышение стойкости растений к возбудителям болезней.

Несмотря на такой широкий комплекс задач, эксперты BASF предлагают производителям универсальный препарат Карамба® Турбо – первый морфорегулятор-фунгицид на рапсе, который делает возможным контроль роста рапса и накопления энергии в растениях, поскольку это необходимо для закладки максимального урожая еще с осени.

Управление энергообменом для повышения зимостойкости и урожайности рапса

Преимущества препарата

формирование мощной корневой системы для непревзойденной зимостойкости и быстрого возобновления весенней вегетации

надежную защиту от болезней осенью и весной

простое и надежное применение даже при низких температурах

идеальное строение растения для улучшения устойчивости к полеганию и равномерное цветение

равномерное созревание стручков – минимизация потерь при уборке урожая



Эффективность применения Карамба® Турбо

Как Карамба® Турбо регулирует рост рапса?

В состав препарата входят два действующих вещества:

мепикват-хлорид мощно регулирует рост растения, предотвращая преждевременный и чрезмерный рост посевов в высоту, и влияет на значительное корнеобразования;

мощно регулирует рост растения, предотвращая преждевременный и чрезмерный рост посевов в высоту, и влияет на значительное корнеобразования; метконазол, кроме регуляции роста растений, также эффективно контролирует основные опасные болезни (фомоз, альтернариозом) и повышает зимостойкость.

По сравнению с препаратами, содержащими только азол, Карамба® Турбо эффективнее регулирует процесс роста и обеспечивает идеальный габитус растений с наименьшей зависимостью от погодных условий.

При каких погодных температур работает Карамба® Турбо?

Препарат можно применять уже при температуре + 5°С. Это упрощает его использование и дает большое преимущество над традиционными фунгицидами и ретардантами рапса, которым требуется высокая температура для работы.

Которая фунгицидное действие Карамба® Турбо?

Этот морфорегулятор-фунгицид подавляет биосинтез эргостерола в клетках грибов-патогенов. Благодаря недостатку эргостерола гриб не может формировать клеточные мембраны. Как результат, рост и дальнейшее распространение гриба остановлено.

Спектры действия на рапсе

Рапс озимый

Осенью – опрыскивание посевов в фазе 4-6 листьев культуры:

Предотвращение перерастания культуры и улучшение перезимовки

Весной – опрыскивание посевов при высоте растений 20-30 см:

Противодествует полеганию и для оптимизации габитуса

Рапс яровой

Весной – опрыскивание посевов при высоте растений 20-30 см:

Против болезней, для улучшения развития корневой системы

Увеличение ветвления

Равномерное цветение

Крепче и короче стебель



Карамба® Турбо / Инфографика BASF

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