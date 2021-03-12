Среди основных сельскохозяйственных культур в Украине кукуруза занимает третье место с площадью посева до 5000 тысяч гектаров. Урожайность кукурузы – это совокупность генетики, технологии и условий выращивания.

Это та культура, которая на первых этапах своего развития (до 9 – 10 листа) требует максимального внимания, и технологические ошибки этого периода не могут быть в дальнейшем исправлены никакими агротехническими мероприятиями.

Именно поэтому на начальных этапах развития кукурузы возникает важный вопрос защиты от вредителей, болезней, нематод и повышения стрессоустойчивости растений.

Нематодозы кукурузы: состояние изучения в мире и в Украине

Нематодные болезни отличаются от других тем, что имеют слабо выраженные специфические признаки, которые трудно отличить от непаразитарных болезней: недостаток элементов питания, влаги (или ее избыток), действие высоких и низких температур и других. Всего в разных частях мира выделено из корневой системы или ризосферной почвы кукурузы около 60 видов нематод. Они относятся к 22 семьям и 45 разным родам.

Основную долю (70 %) из них составляют представители родов Pratylenchus, Helicotylenchus (фітопаразитичні) и Rhabditis, Acrobeloides, которые в основном питаются бактериями. Остальные 30% составляют именно фитопаразитические.

Наибольший вред кукурузе наносят Pratylenchus, Ditylenchus, Paratylenchus, Tylenchulus, Heterodera, Meloidogyne.

Нематода Pratylenchus под увеличением

Типичным симптомом поражения растений фитопаразитическими нематодами является так называемое "почвоутомление", которое характеризуется угнетением роста и развития, при высоком уровне инвазии – даже выпадением, растений. В большинстве случаев описан очаговый характер этого заболевания, но случается и равномерное распределение нематодной инвазии, соответственно и симптомов заболевания по полю.

Пораженные растения обычно являются низкорослыми, с хлоротичными узкими листьями. Развитие кукурузы может существенно задерживаться, в частности цветение и образование семян наблюдается значительно позже. Пораженные растения образуют более мелкие початки с меньшим количеством зерен. Корневая система слабо развита, часто наблюдается чрезмерное кущение.

При относительно невысокой численности фитонематод внешние признаки заболевания часто незаметны. Наблюдается лишь снижение урожая. Именно поэтому экономические потери от этой группы патогенов часто недооценивают.



При высокой численности Ditylenchus dipsaci на кукурузе и других зерновых (рожь, овес, просо) наблюдаются искривления и гофрованість в основе стебли, зараженные растения сильно отстают в росте, иногда развивается много дополнительных побегов.

В условиях Украины нематодные болезни кукурузы фактически не исследовались. Есть единичные сообщения, что в посевах в разных регионах страны обнаружены виды Pratylenchus sp., Tylenchorhynchus sp., Helicotylenchus sp., Ditylenchus sp. Также существует мнение, что можно встретить видоспецифическую к кукурузе расу Heterodera avenae, однако такие данные остаются непроверенными и требуют изучения и подтверждения.

Защитные меры

Известно, что нематод трудно контролировать, потому что подавляющая их часть имеет широкий круг растений-хозяев из разных ботанических семей, поэтому традиционный севооборот является малоэффективным. Хотя в ряде стран обнаружены растения, не являющиеся хозяевами для фитопаразитических нематод. Так в странах Европы как традиционное противонематодное растение используют бархатцы (Tagetes patula). Севооборот с бобовыми значительно снижает численность паразитов, хотя и имеет кратковременный эффект.

Сейчас в Украине против борьбы с нематодами есть решение компании BASF – Пончо™ Вотиво – инсектицидный протравитель с биологической составляющей для защиты семян кукурузы от почвенных вредителей и фитопаразитических нематод. Препарат содержит две составляющие: клотианидин и Bacillus firmus. Клотианидин, относящийся к химическому классу неоникотиноидов, является активным в отношении почвенных, а также листовых вредителей. Он действует в почве, а также активно поглощается тканью корней и работает системно в других тканях растения.

Вторая составляющая Пончо™ Вотиво – уникальный штамм природных бактерий Bacillus firmus. Миллионы спор бактерий наносят на поверхность семени, образуя защитный слой – "живой щит", который растет вместе с корнем (Рис. 2). Именно благодаря этому нематоды не имеют возможности контактировать с корнями и поражать их. Срок действия этого средства достигает 60 суток. Корни растения защищены от двух первых (наиболее опасных) поколений нематод.

Оценка протинематодного действия протравителя (результаты исследований)

В течение исследований замечено, что начальный инвазивный фон содержал достаточно высокую численность основных фитопаразитичних нематод: Pratylenchus pratensis, Ditylenchus dipsaci и Tylenchorhynchus dubiusі. Общая численность составляла 172 шт/ 100 см3 грунта, превышающего ЭПШ.

Результаты проведенных исследований подтвердили, что препарат эффективно действует на ендопаразитичні виды (Pratylenchus pratensis и Ditylenchus dipsaci) в норме 3,0-4,7 л/т. Численность этих видов по сравнению с контролем снижается соответственно на 35 и 61% с нормой внесения препарата 3,0 л/т. Увеличение нормы до 4,7 л/т увеличивает процент контроля. С нормой 2,2 л/т препарат проявляет немного меньшую эффективность: снижение численности фитогельминтов наблюдалось на уровне лишь 24%.

Эффективное действие препарата на эктопаразитический вид Tylenchorhynchus dubius начинается с нормы 4,7 л / т на уровне снижения численности на 56% по сравнению с контролем. Наблюдалось постепенное уменьшение общей численности фитопаразитических нематод с увеличением нормы препарата с 172 шт/100 см3 (на контроле) до 48 шт/100 см3.

Показательное сравнение: с Пончо™ Вотиво и необработанное. Создание защитного барьера бактериями Bacillus Firmus при прорастании семян

Сейчас эффективный инсекто-нематоцид Пончо™ Вотиво активно используется международными семенными компаниями для предпосевной обработки семенного материала. Поэтому украинские аграрии, покупая семена кукурузы, уже сегодня имеют возможность защитить свой будущий урожай как от почвенных и наземных вредителей, так и от нематод.