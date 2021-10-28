Морозостойкий картофель Wiñay – это результат совместной работы ученых из Перу и США. На выведение сорта у ученых ушло несколько лет.

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Исследователи долгое время оценивали виды картофеля из американского картофельного генобанка на степень морозостойкости. В результате они выбрали Solanum acaule и Solanum commersonii, проявившие наилучшую способность переносить мороз.

Для испытаний сортов ученые использовали комбинацию природного мороза, модифицированную бытовую морозильную камеру, которая имитировала естественный мороз в течение ночи, и точный лабораторный тест, чтобы точно определить, насколько повреждены клеточные мембраны.

Wiñay несколько лет тестировали на рынке Перу. Сорт показал превосходную устойчивость к холодным климатическим условиям и приобрел популярность как среди аграриев, так и среди потребителей.

Хорошая прибыль от картофеля поможет получить тщательный подбор сорта. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Хорошая прибыль: как правильно выбрать сорт картофеля".