Морозостійка картопля Wiñay – це результат спільної роботи вчених з Перу та США. На виведення сорту у вчених пішло кілька років.

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Дослідники тривалий час оцінювали види картоплі з американського картопляного генобанку на ступінь морозостійкості. В результаті вони обрали Solanum acaule та Solanum commersonii, які проявили найкращу здатність переносити мороз.

Для випробувань сортів науковці використовували комбінацію природного морозу, модифіковану побутову морозильну камеру, яка імітувала природний мороз протягом ночі, і точний лабораторний тест, щоб точно визначити, наскільки пошкоджені клітинні мембрани.

Wiñay впродовж кількох років тестували на ринку Перу. Сорт показав чудову стійкість до холодних кліматичних умов та здобув популярність як серед аграріїв, так і серед споживачів.

Хороший прибуток від картоплі допоможе отримати ретельний підбір сорту. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Хороший прибуток: як правильно обрати сорт картоплі".