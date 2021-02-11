У украинских производителей кукурузы появился опасный враг – западный кукурузный жук (диабротика). Он стремительно распространяется по территории Украины и наносит огромный ущерб. Но защита от "захватчика" есть.

Западный кукурузный жук – очень агрессивный вредитель. Он родом из Северной Америки, где давно оккупировал поля и безжалостно уничтожает культуры. По данным Министерства сельского хозяйства США, ежегодно диабротика "ворует" около 1 миллиарда долларов: 800 миллионов – потеря урожая и 200 – стоимость обработки кукурузы. Огромные убытки от маленького жука!

Коварный захватчик

В начале 1990-х "десант" диабротики высадился в Западной Европе, и сразу начал захватывать континент, истребляя огромные площади кукурузы.

В Украине жук появился в 2001 году, и уже тогда аграрии поняли, насколько это опасный враг. Пока что он встречается преимущественно в западных регионах, но динамика распространения не может не беспокоить. Дибротика уже добрался до центральных и южных областей – Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Одесской, Николаевской ... Ареал распространения постоянно увеличивается, потому что вредитель, как утверждают эксперты, ежегодно продвигается минимум на 50 километров на восток и юг.

Диабротика или Западный кукурузный жук шагает по Украине / Инфографика Агро24



Распространение диабротики в Украине / Инфографика Агро24

Какова опасность от западного кукурузного жука?

Этот жук очень вредоносный. Его личинки атакуют корни кукурузы уже на раннем этапе развития культуры. Это не только ослабляет растение, но и может привести к его гибели. Имаго активно питается пыльцой, пестичными столбиками, выгрызает еще незрелые зерна и листья кукурузы.

Кроме того, личинки и жуки переносят различных возбудителей заболеваний кукурузы – вирусных, грибковых, бактериальных. Поврежденные растения массово валятся во время сильных ветров и дождей или стебель приобретает форму "гусиной шеи". При таких условиях, механизированный сбор урожая частично или полностью невозможен.

Экономический порог вредоносности колеблется в пределах 10 личинок на 1 растение.

Повреждение личинкой / Инфографика Агро24

Повреждение имаго / Инфографика Агро24

Как бороться с диабротикой?

Для эффективного противостояния западному кукурузному жуку нужны комплексные действия. Надо контролировать ввоз семенного материала и товарных партий кукурузы из-за границы, четко соблюдать севооборот, регулярно обследовать поля ... Но без препаратной защиты – не обойтись.

Именно поэтому компания BASF, заботясь о урожаи аграриев, разработала специальную программу защиты кукурузы от диабротики.

Если диабротика иногда встречается на полях, нет массового повала кукурузы и хозяйство придерживается севооборота, можно ограничиться использованием Пончо™ или Пончо™ Вотиво.

В случаях, когда диабротика вызывает значительные потери, в хозяйстве монокультура кукурузы или сокращен севооборот, лучшим решением будет применение протравительных препаратов Пончо™ или Пончо™ Вотиво вместе с внесением Регент® 20 G.



Теперь расскажем подробнее о каждом из препаратов.

Защита перед которым вредители бессильны.

Инсектицидный протравитель с высокой эффективностью против грунтовых и наземных вредителей.

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Надежная защита от комплекса почвенных и листовых вредителей

Длительное инсектицидное действие

Семена, обработанные Пончо™, характеризуется повышенной всхожестью

Хорошо комбинируется с фунгицидными протравителями

Отсутствует фитотоксичное влияние на культуру

Комбинированный биологический инсиктицидний протравитель с высокой эффективностью против вредителей и нематод.

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Защищает растения кукурузы с первого дня их развития благодаря удачному сочетанию инсектицидной и биологической защиты от вредителей и нематод

Способствует интенсивному развитию корневой системы, оказывает стимулирующее действие на растение, что приводит к увеличению урожайности

Обеспечивает увеличение объема корневой системы, что позволяет повысить засухоустойчивость, а в случае оптимальной влагообеспеченности ускоряет интенсивность развитиея растения на ранних стадиях

Обеспечивает сохранение желаемой густоты посева и высокие урожаи

Не выявлено проявлений фитотоксичности или негативного влияния на всхожесть при длительном хранении обработанных семян

Препарат современной формуляции, удобный в использовании и приспособлен для стандартного оборудования для протравливания и технического оснащения семенных заводов

Эффективное средство для контроля грунтовых вредителей.

Преимущества препарата

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удобная и безопасная форма препарата

высокая экономическая эффективность

Применение Пончо™ или Пончо™ Вотивы вместе с внесением Регент® 20 G – лучшая защита от диабротики.