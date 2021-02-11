В українських виробників кукурудзи з’явився небезпечний ворог – західний кукурудзяний жук (діабротика). Він стрімко поширюється територією України і завдає величезних збитків. Але захист від "загарбника" є.

Західний кукурудзяний жук – дуже агресивний шкідник. Він родом з Північної Америки, де давно окупував поля і безжально нищить культури. За даними Міністерства сільського господарства США, щорічно діабротика "краде" близько 1 мільярда доларів: 800 мільйонів – втрата врожаю і 200 – вартість обробки кукурудзи. Величезні збитки від маленького жука!

Підступний загарбник

На початку 1990-х "десант" діабротика висадився у Західній Європі, й одразу почав захоплювати континент, винищуючи величезні площі кукурудзи.

В Україні жук з’явився в 2001 році, і вже тоді аграрії зрозуміли, наскільки це небезпечний ворог. Поки що він зустрічається переважно в західних регіонах, але динаміка поширення не може не турбувати. Дібротика вже добрався до центральних і південних областей – Вінницької, Житомирської, Київської, Черкаської, Одеської, Миколаївської… Ареал розповсюдження невпинно збільшується, бо шкідник, як стверджують експерти, щороку просувається мінімум на 50 кілометрів на схід і південь.

Діабротика або Західний кукурудзяний жук крокує Україною / Інфографіка Агро24



Поширення діабротики в Україні / Інфографіка Агро24

Яка небезпека від західного кукурудзяного жука?

Цей жук дуже шкодочинний. Його личинки атакують коріння кукурудзи вже на ранньому етапі розвитку культури. Це не лише ослаблює рослину, а й може призвести до її загибелі. Імаго активно живиться пилком, маточковими стовпчиками, вигризає ще незрілі зерна і листя кукурудзи.

Крім того, личинки та жуки переносять різних збудників захворювань кукурудзи – вірусних, грибкових, бактеріальних. Пошкоджені рослини масово вилягають під час сильних вітрів та дощів або стебло набуває форми "гусячої шиї". За таких умов, механізований збір урожаю частково або й повністю неможливий.

Економічний поріг шкодочинності коливається в межах 10 личинок на 1 рослину.



Пошкодження личинкою / Інфографіка Агро24



Пошкодження імаго / Інфографіка Агро24

Як боротися з діабротикою?

Для ефективного протистояння західному кукурудзяному жуку потрібні комплексні дії. Треба контролювати ввезення насіннєвого матеріалу і товарних партій кукурудзи з-за кордону, чітко дотримуватися сівозмін, регулярно обстежувати поля… Але без препаратного захисту – не обійтися.

Саме тому компанія BASF, піклуючись про врожаї аргаріїв, розробила спеціальну програму захисту кукурудзи від діабротика.

Якщо діабротика подекуди зустрічається на полях, немає масового вилягання кукурудзи та господарство дотримується сівозміни, можна обмежитися використанням Пончо™ або Пончо™ Вотіво.

У випадках, коли діабротика викликає значні втрати, в господарстві монокультура кукурудзи або скорочена сівозміна, найкращим рішенням буде застосування протруйних препаратів Пончо™ або Пончо™ Вотіво разом із внесенням Регент® 20 G.

Тепер розкажемо детальніше про кожен з препаратів.

Захист, перед яким шкідники безсилі.

Інсектицидний протруйник із високою ефективністю проти ґрунтових і наземних шкідників сходів.

Переваги препарату

Надійний захист від комплексу ґрунтових та листових шкідників сходів

Тривала інсектицидна дія

Насіння, оброблене Пончо™, характеризується підвищеною схожістю

Добре комбінується з фунгіцидними протруйниками

Відсутній фітотоксичний вплив на культуру

Комбінований біологічний інсиктицидний протруйник із високою ефективністю проти шкідників сходів і нематод.

Переваги препарату

Захищає рослини кукурудзи з першого дня їх розвитку завдяки вдалому поєднанню інсектицидного та біологічного захисту від шкідників і нематод

Сприяє інтенсивному розвитку кореневої системи, має стимулюючу дію на рослину, що призводить до збільшення урожайності

Забезпечує збільшення обсягу кореневої системи, що дає змогу підвищити посухостійкість, а в разі оптимальної вологозабезпеченості прискорює інтенсивність розвитку рослини на ранніх стадіях

Забезпечує збереження бажаної густоти посіву й високі врожаї

Не виявлено проявів фітотоксичності або негативного впливу на схожість при тривалому зберіганні обробленого насіння

Препарат сучасної формуляції, зручний у використанні та пристосований для стандартного обладнання для протруювання й технічного оснащення насіннєвих заводів

Ефективний засiб для контролю ґрунтових шкiдникiв.

Переваги препарату

високоефективний препарат для боротьби з ґрунтовими шкiдниками

зручна та безпечна препаративна форма

висока економiчна ефективнiсть

Застосування Пончо™ або Пончо™ Вотіво разом із внесенням Регент® 20 G – найкращій захист від діабротики.