Найкращий захист: як вберегти кукурудзу від діабротики
В українських виробників кукурудзи з’явився небезпечний ворог – західний кукурудзяний жук (діабротика). Він стрімко поширюється територією України і завдає величезних збитків. Але захист від "загарбника" є.
Джерело:Агро24
Західний кукурудзяний жук – дуже агресивний шкідник. Він родом з Північної Америки, де давно окупував поля і безжально нищить культури. За даними Міністерства сільського господарства США, щорічно діабротика "краде" близько 1 мільярда доларів: 800 мільйонів – втрата врожаю і 200 – вартість обробки кукурудзи. Величезні збитки від маленького жука!
Підступний загарбник
На початку 1990-х "десант" діабротика висадився у Західній Європі, й одразу почав захоплювати континент, винищуючи величезні площі кукурудзи.
В Україні жук з’явився в 2001 році, і вже тоді аграрії зрозуміли, наскільки це небезпечний ворог. Поки що він зустрічається переважно в західних регіонах, але динаміка поширення не може не турбувати. Дібротика вже добрався до центральних і південних областей – Вінницької, Житомирської, Київської, Черкаської, Одеської, Миколаївської… Ареал розповсюдження невпинно збільшується, бо шкідник, як стверджують експерти, щороку просувається мінімум на 50 кілометрів на схід і південь.
Діабротика або Західний кукурудзяний жук крокує Україною / Інфографіка Агро24
Поширення діабротики в Україні / Інфографіка Агро24
Яка небезпека від західного кукурудзяного жука?
Цей жук дуже шкодочинний. Його личинки атакують коріння кукурудзи вже на ранньому етапі розвитку культури. Це не лише ослаблює рослину, а й може призвести до її загибелі. Імаго активно живиться пилком, маточковими стовпчиками, вигризає ще незрілі зерна і листя кукурудзи.
Крім того, личинки та жуки переносять різних збудників захворювань кукурудзи – вірусних, грибкових, бактеріальних. Пошкоджені рослини масово вилягають під час сильних вітрів та дощів або стебло набуває форми "гусячої шиї". За таких умов, механізований збір урожаю частково або й повністю неможливий.
Економічний поріг шкодочинності коливається в межах 10 личинок на 1 рослину.
Пошкодження личинкою / Інфографіка Агро24
Пошкодження імаго / Інфографіка Агро24
Як боротися з діабротикою?
Для ефективного протистояння західному кукурудзяному жуку потрібні комплексні дії. Треба контролювати ввезення насіннєвого матеріалу і товарних партій кукурудзи з-за кордону, чітко дотримуватися сівозмін, регулярно обстежувати поля… Але без препаратного захисту – не обійтися.
Тепер розкажемо детальніше про кожен з препаратів.
Пончо™
Захист, перед яким шкідники безсилі.
Інсектицидний протруйник із високою ефективністю проти ґрунтових і наземних шкідників сходів.
Переваги препарату
- Надійний захист від комплексу ґрунтових та листових шкідників сходів
- Тривала інсектицидна дія
- Насіння, оброблене Пончо™, характеризується підвищеною схожістю
- Добре комбінується з фунгіцидними протруйниками
- Відсутній фітотоксичний вплив на культуру
Пончо™ Вотіво
Комбінований біологічний інсиктицидний протруйник із високою ефективністю проти шкідників сходів і нематод.
Переваги препарату
- Захищає рослини кукурудзи з першого дня їх розвитку завдяки вдалому поєднанню інсектицидного та біологічного захисту від шкідників і нематод
- Сприяє інтенсивному розвитку кореневої системи, має стимулюючу дію на рослину, що призводить до збільшення урожайності
- Забезпечує збільшення обсягу кореневої системи, що дає змогу підвищити посухостійкість, а в разі оптимальної вологозабезпеченості прискорює інтенсивність розвитку рослини на ранніх стадіях
- Забезпечує збереження бажаної густоти посіву й високі врожаї
- Не виявлено проявів фітотоксичності або негативного впливу на схожість при тривалому зберіганні обробленого насіння
- Препарат сучасної формуляції, зручний у використанні та пристосований для стандартного обладнання для протруювання й технічного оснащення насіннєвих заводів
Регент® 20 G
Ефективний засiб для контролю ґрунтових шкiдникiв.
Переваги препарату
- високоефективний препарат для боротьби з ґрунтовими шкiдниками
- зручна та безпечна препаративна форма
- висока економiчна ефективнiсть
Застосування Пончо™ або Пончо™ Вотіво разом із внесенням Регент® 20 G – найкращій захист від діабротики.
Поділитися новиною