Нашли "русалку": индийские ученые открыли новый вид растений

Индийские ученые обнаружили на Андаманских островах новый вид водорослей, который окрестили "русалка". И чтобы это понять, им понадобилось почти 2 года.

В то же время ученые опасаются, что вновь обнаруженное растение может оказаться на грани вымирания. Причиной этого станут глобальные климатические изменения.

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Первая находка за почти 40 лет

Андаманские острова, как и Никобарские, являются заповедной зоной. Они известны своим биоразнообразием, за изучение которого берутся многие исследователи. Одними из них были ученые из Университета Центрального Пенджаба. Тогда еще неизвестные водоросли исследователи обнаружили в 2019 году во время их визита на Андаманские острова.

Растение имеет круглую зеленую структуру, подобную листьям, с фактурными линиями, которые сходятся в центре. По своей форме водоросли напоминают зонтик. Около 2 лет понадобилось ученым, чтобы понять, что найденное растение не относится ни к одному ранее известному виду. Для этого они провели секвенирование ДНК и сравнили ее с существующей флорой.

Новый вид водорослей они назвали Acetabularia Jalakanyakae. Jalakanyakae – это санскритское слово, которое означает "русалка". Родительская группа вида Acetabularia также известная как "бокал русалки" благодаря свою волшебной структуре. Организмы, принадлежащие к этой группе, несмотря на размер от 0,5 до 10 сантиметров, содержат лишь одну гигантскую клетку.

Недавно открытый вид настолько потрясающий. Он имеет шапки со сложным дизайном, как будто это зонтики русалки,

– сказал доктор Феликс Баст, руководивший исследованием.

Интересно то, что новые водоросли стали первым открытием на Андаманских и Никобарских островах за последние 37 лет. По словам ученой Ванданы Винаяки из университета доктора Хари Сингха Гура, которая не принимала участия в исследовании, до этого в 1984 году обнаружили вид микроскопических зеленых водорослей Desmids.

Новые водоросли могут исчезнуть