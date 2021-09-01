Водночас науковці побоюються, що нововиявлена рослина може опинитися на межі вимирання. Причиною цього стануть глобальні кліматичні зміни.

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Перша знахідка за майже 40 років

Андаманські острови, як і Нікобарські, є заповідною зоною. Вони відомі своїм біорозмаїттям, за вивчення якого беруться чимало дослідників. Одними з них були вчені з Университету Центрального Пенджаба. Тоді ще невідомі водорості дослідники виявили у 2019 році під час їхнього візиту на Андаманські острови.

Рослина має круглу зелену структуру, подібну до листя, з фактурними лініями, які сходяться в центрі. За своєю формою водорості нагадують парасольку. Близько 2 років знадобилося вченим, щоб зрозуміти, що знайдена рослина не належить до жодного раніше відомого виду. Для цього вони провели секвенування ДНК та порівнювали її з існуючою флорою.

Новий вид водоростей вони назвали Acetabularia Jalakanyakae. Jalakanyakae – це санскритське слово, яке означає "русалка". Батьківська група виду Acetabularia також відома як "келих русалки" через свою чарівну структуру. Організми, що належать до цієї групи, незважаючи на розмір від 0,5 до 10 сантиметрів, містять лише одну гігантську клітину.

Нещодавно відкритий вид настільки приголомшливий. Він має шапки зі складним дизайном, ніби це парасольки русалки,

– сказав доктор Фелікс Баст, який керував дослідженням.

Цікаво те, що нові водорості стали першим відкриттям на Андаманських та Нікобарських островах за останні 37 років. За словами науковиці Вандани Вінаяки з Університету доктора Харі Сінгха Гура, яка не брала участі у дослідженні, до цього у 1984 році виявили вид мікроскопічних зелених водоростей Desmids.

Нові водорості можуть зникнути