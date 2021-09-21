Впоследствии об украинских устрицах в Париже забыли, поскольку помехой бизнесу стала болезнь, из-за которой черноморские моллюски вымерли. Сейчас украинские фермеры возвращаются к выращиванию экзотического продукта.

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Одну из устричных ферм обустроили в заповедной зоне – Тилигульском лимане. Здесь выращивают тихоокеанских устриц, которые имеют сладкий привкус.

По словам устричного сомелье Сергея Шматко, лиман сравнивают с небольшим океаном, в котором 30 – 35 промилле соли. Выращиванию здесь моллюсков способствует мелководье и климат, ведь вода зимой не замерзает.

Как выращивают устриц

Культ потребления устриц среди украинцев постепенно восстанавливают – Украина вошла в 5 европейских стран, которые больше всего ими лакомятся. На ферме выращивают деликатесы всех размеров.



На устричных фермах выращивают моллюсков разных размеров / Фото 24 канала

Их классифицируют по принципу, подобному форматам бумаги – Чем меньше номер, тем больше деликатес. Нулевой размер растет 4 года, первый – 3 года, второй – 2 года, а устрицам третьего размера нужен только год.

Как правильно потреблять устриц

Перед потреблением, на устрицу нужно выжать лимон и – громко хлебнуть. Сомелье Шматко убеждает, что раньше королева Англии могла выгнать из-за стола того, кто так не делал.

На первой дегустации экзотическое блюдо подходит не всем. Со временем гурманы учатся различать всю палитру вкусов.

Похоже на коктейль. Немножко есть цитрусовых, мне почему-то чувствуется персик. И устрица – настоящий вкус моря,

– рассказала дегустатор Светлана.

Производство вин в Коблево

Под устрицы, как учат сомелье, лучше всего подходит белое сухое вино. К примеру, изысканный рислинг, который выращивают в Николаевской области.

"Достаточно ароматные вина и яркие цветочные оттенки. В зависимости от климата и года. И это сорт вин с высокой кислотностью", – рассказала винный эксперт Евгения Николайчук.



Украина вошла в 5 европейских стран, где больше всего едят устриц / Фото 24 канала

В Николаевской области климат благоприятно влияет на виноград. Не удивительно, что в Коблево процветает изготовление вина.

Перепады температуры на 15 – 20 градусов между ночью и днем формируют яркие экзотические цветочные ноты в ароматных сортах винограда,

– пояснила главный технолог винодельни в Коблево Татьяна Матвеева.

Производство вина – довольно изящное искусство. Собирать виноград сорта Рислинг нужно только до восхода солнца, потому что в "спящем" состоянии лучше всего раскрываются вкусовые свойства гроздей. Если взойдет солнце или упадет роса, то в вашем бокале будет вино не такого качества.

Собирают виноград вручную и срезают только неповрежденные грозди. На литр вина нужно хотя бы 2 килограмма винограда.

Перед изготовлением вина, сырье отправляют в лабораторию на анализ, где решают, созрели ли плоды. Затем виноград доставляют на производство – из прицепов высыпают в бункер.



Устрицы лучше всего сочетаются с белым вином / Фото 24 канала

Оттуда с помощью шнека сырье попадает в дробилку. Там отделяют гребень от ягоды. После виноград охлаждают до 16 градусов и сцеживают виноградный сок. Благодаря особенностям пресса мякоть и кожура не попадают в будущий напиток.

Далее он отстаивается и проходит этап брожения. Тогда у вина формируется вкус, а уже через несколько месяцев оно попадает в бокалы.

Как и где в Украине выращивают устриц: смотрите сюжет 24 канала