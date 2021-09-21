Згодом про українських устриць в Парижі забули, оскільки на заваді бізнесу стала хвороба, через яку чорноморські молюски вимерли. Наразі українські фермери повертаються до вирощування екзотичного продукту.

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Одну з устричних ферм облаштували в заповідній зоні – Тилігульському лимані. Тут вирощують тихоокеанських устриць, які мають солодкий присмак.

За словами устричного сомельє Сергія Шматко, лиман порівнюють з невеликим океаном, у якому 30 – 35 проміле солі. Для вирощування тут молюсків сприяє мілководдя та клімат, адже вода взимку не замерзає.

Як вирощують устриць

Культ споживання устриць серед українців поступово відновлюють – Україна увійшла до 5 європейських країн, які найбільше ними ласують. На фермі вирощують делікатеси усіх розмірів.



На устричних фермах вирощують молюсків різних розмірів / Фото 24 каналу

Їх класифікують за принципом, подібним до форматів паперу – чим менший номер, тим більший делікатес. Нульовий розмір росте 4 роки, перший – 3 роки, другий – 2 роки, а устрицям третього розміру потрібен лише рік.

Як правильно споживати устриць

Перед споживанням, на устрицю потрібно вичавити лимон і – голосно сьорбнути. Сомельє Шматко переконує, що раніше королева Англії могла вигнати з-за столу того, хто так не робив.

На першій дегустації екзотична страва смакує не всім. Згодом гурмани вчаться розрізняти усю палітру смаків.

Схоже на коктейль. Трошки є цитрусових, мені чомусь відчувається персик. І устриця – справжній смак моря,

– розповіла дегустаторка Світлана.

Виробництво вин у Коблевому

Під устриці, як вчать сомельє, найкраще смакує біле сухе вино. До прикладу, вишуканий рислінг, який вирощують на Миколаївщині.

"Достатньо ароматні вина та яскраві квіткові відтінки. Залежно від клімату та року. І це сорт вин з високою кислотністю", – розповіла винна експертка Євгенія Ніколайчук.



Україна увійшла до 5 європейських країн, де найбільше смакують устрицями / Фото 24 каналу

У Миколаївській області клімат сприятливо впливає на виноград. Тож не дивно, що у Коблевому процвітає виготовлення вина.

Перепади температури на 15 – 20 градусів між ніччю та днем формують яскраві екзотичні квіткові ноти в ароматних сортах винограду,

– пояснила головна технологиня виноробні в Коблевому Тетяна Матвєєва.

Виробництво вина - доволі витончене мистецтво. Збирати виноград сорту рислінг потрібно лише до сходу сонця, тому що у "сплячому" стані найкраще розкриваються смакові властивості грон. Якщо зійде сонце чи впаде роса, то у вашому келисі буде вино не такої якості.

Збирають виноград вручну і зрізають тільки непошкоджені ґрона. На літр вина потрібно хоча б 2 кілограми винограду.

Перед виготовленням вина, сировину відправляють в лабораторію на аналіз, де вирішують, чи дозріли плоди. Потім виноград доставляють на виробництво – із причепів висипають в бункер.



Устриці найкраще смакують з білим вином / Фото 24 каналу

Звідти за допомогою шнеку сировина потрапляє в дробарку. Там відділяють гребінь від ягоди. Опісля виноград охолоджують до 16 градусів та зціджують виноградний сік. Завдяки особливостям пресу м'якоть та шкірка не потрапляють у майбутній напій.

Далі він відстоюється та проходить етап бродіння. Тоді у вина формується смак, а вже за декілька місяців воно потрапляє до келихів.

Як і де в Україні вирощують устриць: дивіться сюжет 24 каналу