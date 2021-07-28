Новые гибриды предназначены для выращивания на минеральной вате или в органических субстратах теплиц. Сорта отличаются хорошей скороспелостью.

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Плоды Чайки F1 больше, их вес составляет 190 – 280 грамм. Зато плоды Грации F1 не превышают 200 грамм. Также сорта имеют очень хорошую плодородие.

Плоды у обоих гибридов твердые и круглые, имеют привлекательный цвет и характерный блеск. Плоды Чайки F1 имеют небольшие ребра.

Рост растений сбалансированный, они хорошо переносят жару. Впоследствии они могут завоевать популярность среди тепличников.

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