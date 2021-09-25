Не выходя со двора: 5 простых шагов, которые спасут жизнь пчелам

Пчелы оказывают огромное влияние на экосистему, однако в последнее время их популяция стремительно сокращается. Поэтому трудолюбивые насекомые нуждаются в помощи как никогда раньше.

Пчелы – чуть ли не самые важные насекомые планеты. Именно от них зависит, что мы будем есть и что будет расти в следующем году. Если пчелы исчезнут, экосистема Земли серьезно пострадает, а человечество будет вынуждено голодать.

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Почему пчелы так важны

Существует много насекомых, которые опыляют растения, однако пчелы – вне конкуренции. Всего одна колония медоносных пчел может опылять примерно 300 тысяч цветов ежедневно.

цветов ежедневно. Человек зависим от пчел – 70 из 100 лучших мировых культур, которыми питается мир, опыляются именно пчелами. Эти культуры – аж 90 процентов мирового питания.

мирового питания. Пчелы – двигатели эволюции. Еще 80 – 65 миллионов лет назад пчелы начали разносить пыльцу от цветов. Это вызвало появление многих новых видов растений, в частности фруктов и овощей.

Пчелами питаются многие виды птиц, а продуктами их деятельности – всеядные животные, в том числе и люди.



Пчелы являются важным звеном в пищевой цепочке / Фото Getty Images

Почему насекомые исчезают

За несколько последних десятилетий популяция пчел существенно уменьшилась. Например, с 1962 года количество пчел в США сократилось на 90 процентов. Это обусловлено:

Распространением клещей Варроа – паразитов, живущих на медоносных пчелах.

Пестицидами, которые используют для защиты растений.

Изменениями климата – глобальное потепление негативно влияет на насекомых чуть ли не больше всего.

Уничтожением больших лугов – из-за климатических условий и пагубной деятельности людей.

Ситуация с пчелами является критической. Помочь насекомым-труженикам можно простыми вещами, которые легко реализовать. Вот 5 способов спасти пчел и всю планету.

Первый – посадите больше цветов

Да, очень очевидная вещь – для пчел важны цветы! Маленькая клумба или горшок на балконе смогут дать насекомым приют для еды и укрытия. Обратите внимание на местные сорта цветов, которые растут в вашем районе, – так вы сможете удовлетворить потребности пчелок, которые живут рядом.

Позвольте себе саду прийти в небольшой упадок

Естественное место пчел – открытые луга. Из-за активного развития городов и сельского хозяйства поля и луга быстро исчезают. Из-за этого страдают жители измененных территорий: птицы, звери и насекомые. Пчелы получают не меньший стресс от урбанистических изменений, поэтому сделайте им приятное – дайте хотя бы небольшой части вашего двора одичать. Полевые цветы, которые прорастут немного погодя, станут аналогом лугов для пчел.

Если все же вы не можете смириться с некошеной травой, просто сделайте небольшую кучку из веток или досок. Эта кучка может стать замечательным местом обитания для насекомых.



Пчелы нуждаются в природной среде, или же в ее имитации / Фото Getty Images

Оставьте пчелам немного воды

Насекомые-труженики тоже хотят пить. Но не стоит специально выстраивать фонтаны для пчел – достаточно всего лишь поставить где-то емкость с водой. Положите в миску или тарелку с водой немного камней и веточек, чтобы они выглядывали из воды – так пчелам будет, где садиться.

Откажитесь от пестицидов

Исследователи обнаружили в пыльце пчел больше 150 различных химикатов из пестицидов. Химия наносит непоправимый вред насекомым, влияя на их численность. Пестициды убивают и сами цветы, которые любят пчелы.

На личном уровне существует много способов избавиться от вредителей сада, не прибегая к вредным химическим веществам. Масло нима и эвкалипта, а также растворы кошачьей мяты и чеснока – это только некоторые природные средства, которые можно использовать.

Не покупайте заводской мед

Медовый рынок – огромный и прибыльный. Из-за попытки сократить потребление рафинированного сахара медовая экономика значительно выросла за последнее десятилетие. Сейчас мировую промышленность меда оценивают почти в 8 миллиардов долларов.

Популярность меда привела к неэтичному обращению с пчелами, чтобы побудить их производить больше.

Не стоит покупать мед в супермаркетах – лучше потратить деньги на натуральный мед местного пчеловода или бабушки, которая продает собственную продукцию. Единственная проблема – мед собственного производства не гарантирует стопроцентную чистоту.

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Звездная поддержка

Многие инфлюэнсеры занимаются экологическими проблемами и с радостью поддерживают спасение пчел. Например, актриса Анджелина Джоли является активной участницей программы Women For Bees ("Женщины за пчел"). Джоли участвует в программе, которая совместно с Домом Guerlain и ЮНЕСКО за 5 лет обучит 50 женщин-пчеловодов.

Анджелина Джоли поддерживает спасение пчел / Фото Guerlain

Пчелы – символ Guerlain еще с 1928 года, поэтому Дом прилагает усилия, чтобы сохранить популяцию медоносных насекомых. Цель программы – увеличить популяцию пчел на 125 миллионов особей к 2025 году.