Завдяки запиленню бджолами підвищується не тільки врожай фруктів, ягід і насіння, а також якість сільськогосподарської продукції. До вашої уваги – сім фруктів та овочів, яким запилення бджолами життєво необхідне.

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Мигдаль

Це чудова закуска для тих, хто слідкує за фігурою. До того ж мигдаль корисний для здоров’я.

Урожай мигдальних горіхів дуже залежить від запилення медоносними бджолами. Дослідження виявили, що відсутність бджіл та інших диких комах-запилювачів знижує врожайність мигдалю значно сильніше, ніж відсутність добрив або низький рівень вологи.

Якщо запилення достатньо – мигдалеве дерево дає вищий врожай горіхів, окрім того, змінюються і його поживні речовини: підвищується зміст вітаміну Е.

Яблука



Яблуні потребують запилення / Фото Pixabay

Найбільший виробник яблук у світі – Китай, далі – США, Туреччина, Італія та Франція. Попит на яблука досить великий, тому відповідне виробництво просто не можливе без запилення бджолами.

Як правило, рій випускають для запилення, коли близько 5% бутонів уже квітнуть: це стимулює бджіл почати свою роботу негайно. Для запилення яблунь достатньо 2-3 вулики на гектар. Цвітові яблуні може знадобитися чотири- чи п’ятиразове відвідування бджолами, щоб отримати достатню кількість полкового зерна для повного запліднення.

Чорниця

США – найбільший у світі виробник цієї ягоди: у 2013 році тут зібрали 132 тисячі тонн садової та дикої чорниці.

Джмелі здатні відвідати більше квіток на хвилину, ніж інші запилювачі. А оскільки язички в них довгі, їм легко збирати нектар з квітів чорниці. Це важливо, тому що в чорниці форма віночка схожа на дзвін. Нектар виділяється біля основи маточки, тому, щоб його вилучити, комасі необхідно просунути язичок між тичинковими нитками.

Огірки



Без бджіл хороший урожай огірків неможливий / Фото Pixabay

Свіжі та хрумкі огірки часто додають у салати, сендвічі та напої. Без бджіл хороший урожай огірків не можливо отримати. У теплицях підвищення врожайності огірків досягає 40% за наявності 5 вуликів з бджілками в розрахунку близько 12,500 комах на кожні 1/15 гектари. Вулики рекомендується розміщувати так, щоб їхнє дно було на рівні верхівок овочів. Також варто передбачити достатньо місця, щоб бджоли могли вільно рухатися. Між рослинами необхідно розмістити ємності з водою, щоб бджоли могли пити з них.

Цибуля

Медоносні бджоли відвідують квітки цибулі, щоб зібрати нектар і пилок. Однак у виробництві гібридних сортів тільки збирачі нектару відвідують як стерильні, так і фертильні чоловічі квітки цибулі.

Зазвичай цибуля не надто привертає увагу бджіл, тому успіх запилення залежить від чисельності колоній – 30 роїв і більше.

Гарбуз

У результаті застосування деяких агротехнічних прийомів створюються певні умови в ґрунтовому покриві, що можуть впливати на чисельність запилювачів. Переважно гарбузи запилюють бджоли, які гніздяться на землі. Бджолині матки збирають пилок і нектар з квітів гарбузових культур (наприклад, гарбуз крупноплідний і гарбуз звичайний). Вони особливо активні вранці, а до 10 ранку їхня активність поступово знижується.

Полуниця



Бджоли допомагають полуницям дозрівати / Фото Pixabay

Спіла полуниця – це неповторний смак дитинства. Цинк у полуниці, її насичений та солодкий смак – все це наслідки запилення. Для повного дозрівання полуниці необхідно близько 21 відвідування бджолами. Одна ягода може містити 400-500 насінин на її поверхні. Чим більше повністю сформованих насінин, тим більшою та смачнішою буде полуниця. Раніше процес запилення був цілком природним без будь-яких втручань людини.

Тривога!

Згідно з інформацією з різних регіонів світу, чисельність популяцій запилювачів зменшується внаслідок розширення орних земель та активного використання агрохімікатів.

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