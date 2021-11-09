Фермер Кристиан Фукс, проживающий и работающий вблизи города Кельн, поставляет продукцию в супермаркеты. У больших торговых сетей есть свои стандарты, поэтому не все овощи имеют шанс попасть на прилавки магазинов.

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Картофель и тыквы, не соответствующие стандартам "красоты", фермер абсолютно бесплатно раздает всем желающим.

Всю некондиционную продукцию фермер разложил на одном из своих полей и сообщил в СМИ и соцсетях, что взять овощи хорошего качества могут все желающие.

Фукс убежден, что в "стандартизации" продукции виновата не торговля, а потребители, всегда старающиеся выбрать самые красивые плоды.