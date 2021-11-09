Фермер Крістіан Фукс, який проживає та працює поблизу міста Кельн, постачає продукцію у супермаркети. Великі торгові мережі мають свої стандарти, тому не всі овочі мають шанс потрапити на прилавки магазинів.

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Картоплини та гарбузи, які не відповідають стандартам "краси", фермер абсолютно безкоштовно роздає усім охочим.

Усю некондиційну продукцію фермер розклав на одному зі своїх полів та повідомив у ЗМІ та соцмережах, що взяти овочі гарної якості можуть усі охочі.

Фукс переконаний, що у "стандартизації" продукції винна не торгівля, а споживачі, які завжди намагаються вибрати найгарніші плоди.