Невероятный вкус и устойчивое хранение: в США вывели новый сорт томатов
18 декабря 2021 , 15:05Читати новину українською
Источник:growingproduce
Ученые Корнельского университета в Нью-Йорке представили новый органический сорт томатов. Исследователи дали ему название "Moonshadow".
Пополнение органических сортов
"Moonshadow" имеет пигментированный пурпурно-красный продолговатый вид. Его получили методом традиционного скрещивания черных виноградных помидоров и оранжевых сортов винограда.
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Продукция должна удовлетворить вкусовые и эстетические предпочтения потребителей, предпочитающих органику. Сорт обладает большим потенциалом, его могут выращивать как профессиональные фермеры, так и садоводы-любители.
"Moonshadow" – это улучшенная версия черри, которая кроме вкуса и вида радует срок хранения. В ближайшее время сорт поступит в широкую продажу.