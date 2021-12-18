Невероятный вкус и устойчивое хранение: в США вывели новый сорт томатов

Ученые Корнельского университета в Нью-Йорке представили новый органический сорт томатов. Исследователи дали ему название "Moonshadow".

Пополнение органических сортов

"Moonshadow" имеет пигментированный пурпурно-красный продолговатый вид. Его получили методом традиционного скрещивания черных виноградных помидоров и оранжевых сортов винограда.

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Продукция должна удовлетворить вкусовые и эстетические предпочтения потребителей, предпочитающих органику. Сорт обладает большим потенциалом, его могут выращивать как профессиональные фермеры, так и садоводы-любители.

"Moonshadow" – это улучшенная версия черри, которая кроме вкуса и вида радует срок хранения. В ближайшее время сорт поступит в широкую продажу.