Рыбные ресурсы в дельте Дуная могут пострадать из-за появления опасного хищника – африканского сома. Эта рыба пожирает всех рыб, популяция которых заметно сократится. Особенно пострадают мальки осетровых.

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Чтобы спасти ситуацию, нужны срочные меры. Местные рыбаки рассказывают, что ловили сома, что несвойственно для этого района.

Ясно, что это не наша рыба. Она передвигается по суше с помощью передних плавников. В последние дни мы поймали много таких рыб. Скорее всего, они попали в реку из рыбных хозяйств, – роповилы они.

Африканский сом (Клара) встречается в Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. По форме тела напоминает серого сома и угря. Этот вид всеяден, питается водяными жуками, моллюсками, рыбой, растительной пищей. В естественных условиях является главным хищником.

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