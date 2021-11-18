Новые рекорды: Украина стала покупать больше сыра

Украинские сыровары имеют большую конкуренцию со стороны импортного товара. Ввезенная продукция пользуется большей популярностью, чем отечественная.

Наращиваем объемы импорта

В Украину завезли 4,2 тысяч тонн сыров, это половина среднего месячного объема продаж. Таких крупных партий импорта сыра раньше не было, поэтому это можно считать новым рекордом.

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Подорожание сыра в Европе

Аналитики утверждают, что последние партии сыра закупались по старым договорам и ценам, соответственно ожидать дальнейшего роста импорта не стоит. Уже сейчас сыр в Европе подорожал, а покупательная способность украинцев постепенно снижается.

Также продавцы надеются, что в этом году традиционно вырастет спрос на сыры в период новогодних праздников.

У кого покупаем и кому продаем

Основной объем импортного сыра Украина покупает у Польши (41%), Германии (14%) и Нидерландах (11%). Что касается экспорта, то наиболее активными покупателями нашей продукции являются Казахстан (70%) и Молдова (25%).