Новые рекорды: Украина стала покупать больше сыра
Источник:Infagro
Украинские сыровары имеют большую конкуренцию со стороны импортного товара. Ввезенная продукция пользуется большей популярностью, чем отечественная.
Наращиваем объемы импорта
В Украину завезли 4,2 тысяч тонн сыров, это половина среднего месячного объема продаж. Таких крупных партий импорта сыра раньше не было, поэтому это можно считать новым рекордом.
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Подорожание сыра в Европе
Аналитики утверждают, что последние партии сыра закупались по старым договорам и ценам, соответственно ожидать дальнейшего роста импорта не стоит. Уже сейчас сыр в Европе подорожал, а покупательная способность украинцев постепенно снижается.
Также продавцы надеются, что в этом году традиционно вырастет спрос на сыры в период новогодних праздников.
У кого покупаем и кому продаем
Основной объем импортного сыра Украина покупает у Польши (41%), Германии (14%) и Нидерландах (11%). Что касается экспорта, то наиболее активными покупателями нашей продукции являются Казахстан (70%) и Молдова (25%).