Новый китайский сорт банана не боится "рака"

Китайские ученые вывели новый сорт банана "Гуцзяо №9", который не боится опаснейшей болезни – фузариозного увядания.

Банановое фузариозное увядание, известное как "банановый рак", это почвенное заболевание, вызываемое Fusarium Оxysporum и практически не поддающееся лечению. Возбудитель может сохраняться в почве более 30 лет и для его искоренения нет пестицидов.

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Фузариозное увядание было завезено в Китай в 1995 году, и c тех пор тамошние ученые постоянно работали над выведением устойчивых сортов.

Так, группа исследователей генетического улучшения бананов из Академии сельскохозяйственных наук провинции Гуандун занимается селекцией новых сортов, устойчивых к фузариозному увяданию. Они создали несколько новинок, последняя из которых – "Гуцзяо №9", показала отменный результат – в полевом тестировании частота фузариозного увядания банана была практически равна нулю, а урожайность при этом оставалась на прежнем высоком уровне.



Стойкий "Гуцзяо №9"

Выведение "Гуцзяо №9" с правами интеллектуальной собственности – крупный прорыв, – сказал руководитель группы ученых Вэй Шаолун. – Сорт обладает стабильной устойчивостью к болезням и технологической адаптивностью. Его цикл роста аналогичен циклу роста основных нынешних сортов. У "Гуцзяо №9" отличные плоды и хороший внешний вид, и потому – широкие перспективы применения.

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