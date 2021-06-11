Обычно плоды без семян встречаются у многих растений. Японским ученым удалось добиться этого с помощью генной модификации CRISPR/Cas9.

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Ученые внесли мутацию в ген SlIAA9, что привело к повышенной выработке ауксинов – растительных гормонов, стимулирующих рост плодов без формирования семян.

Кроме того, новые томаты не требуют опыления. Размножать такие растения придется живцами, что может нести дополнительные трудозатраты, но эта задача вполне возможно автоматизировать и роботизовать.

Как рассказали биологи, новый метод позволяет модифицировать целевой ген очень быстро и точно.

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