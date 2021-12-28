Новый рекорд: цена рапса снова выросла

Производителям рапса есть чему радоваться. Его цена растет с каждым днем, поддерживают тенденцию все биржи.

Новые рекорды рапса

На парижской бирже Euronext цены на рапс на этой неделе обновили рекорд. Февральские фьючерсы котировались по 857 долларов за тонну.

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Только за декабрь цена рапса выросла на 14%. Причина – рост дефицита предложений и рост цен на рапсовое масло.

Поскольку газ в Европе сильно подорожал, существенно вырос и спрос на биотопливо. Это также толкает цены на рапс вверх.

Эксперты отмечают, что новый рекорд далеко не предел для цен рапса. Предпосылок для удешевления газа нет, поэтому высока вероятность того, что рекорд обновится уже в ближайшее время.