Новый запрет: продукты из Украины попали в черный список России

Россия продолжает расширять список запрещенных для ввоза из Украины товаров. Новое постановление российское правительство приняло несколько дней назад.

Список запрещенных украинских продуктов для ввоза в Россию расширился. Соответствующее постановление российское правительство приняло 28 июня.

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В частности, Россия запретила ввоз из Украины мороженого, сахара, минеральных и газированных вод с сахаром и томатного кетчупа.

Полный список в постановлении выглядит следующим образом:

– ячмень другой, пальмовое масло, готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные;

– сахар тростниковый или свекловичный;

– сахар другой; какао-паста не обезжиренная;

– макаронные изделия прочие; готовые пищевые продукты из кукурузы;

– продукты типа мюсли на основе нежареных хлопьев зерна злаков;

– кетчуп томатный и прочие томатные соусы; соус майонез;

– супы или бульоны готовые или заготовки для их приготовления;

– мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао;

– воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара и другие подсластители или вкусо-ароматические вещества;

– ящики, коробки, упаковочные клети, барабаны из древесины и другие виды продукции.

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