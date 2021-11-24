Оформление земельной документации в Украине упрощено, – Минагрополитики

Рынок земли в Украине сегодня находится в пассивном состоянии, потому что покупателей намного больше, чем продавцов.

Так заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире 5 канала.

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Рынок земли открылся 1 июля 2021 года и сегодня находится в пассивном состоянии. Сейчас, невзирая на все ограничения, желающих купить землю в 2,5 раза больше, чем желающих продать. В настоящее время заключено более 48 тысяч сделок в рамках рынка земли, – сказал Высоцкий.

Владелец должен доплатить

Замминистра акцентировал внимание на таком моменте: до открытия рынка земли по решению органа местного самоуправления бесплатно выделяли в пределах населенного пункта под застройку участок, но при этом владельцы имели возможность изменять целевое назначение. Теперь – после обновления законодательства – при изменении целевого назначения участка владелец должен доплатить средства в местное общество. "И эти средства существенные", – добавил Тарас Высоцкий.

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Возвращение "военных" земель

Чиновник также отметил, что сейчас идет работа по возвращению государству земель военных городков и аэродромов, которые были незаконно выведены из его собственности – это около 10 тысяч гектаров.

Дело передано в правоохранительные органы, где изучаются все обстоятельства. А участников, задействованных в выведении имущества из государственной собственности, привлекут к ответственности, – резюмировал Высоцкий.