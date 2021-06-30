Огурец без горького вкуса: ученые вывели новый овощ

Огурцы – не редкость для фермеров и садоводов. Впрочем, иногда овощ может иметь горьковатый привкус, что не всегда нравится покупателям. Ученые нашли способ, как решить эту проблему.

Ученые вывели белые огурцы, которые готовы приятно удивить дачников и крупных аграриев. Самым популярным сортом этого овоща является Белый ангел.

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Он хорошо растет в теплице и на открытом воздухе, никогда не бывает с горьковатым вкусом. Этот сорт отлично подходит как для потребления в свежем виде, так и для консервирования.

Белый ангел является гибридом, по срокам созревания относится к среднеспелым – 50 – 55 дней. Один плод имеет 60 – 70 грамм, а в длине достигает от 7 до 9 сантиметров.

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