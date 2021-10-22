Масло в Украине не подешевеет: причины

Украинцам придется и в дальнейшем много платить за подсолнечное масло. В ближайшее время улучшения ситуации для потребителей не ожидается.

Сейчас Украина является лидером по производству и экспорту подсолнечного масла. Но даже несмотря на это цена продукта для украинцев останется на высоком уровне.

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Еще в прошлом году цена масла была в два раза ниже. Если сравнивать сентябрьские показатели 2020 и 2021 годов, то разница между ними составляет 70%.

Как сообщается, во всем мире урожай подсолнечника в этом году был ниже прогнозируемого. Соответственно, спрос на продукт вырос во многих странах, и украинским производителям выгоднее продать масло за границу. Из-за этого растут цены и для внутреннего потребителя.

Поэтому даже хороший урожай подсолнечника не даст положительного эффекта для украинцев. А поскольку энергоносители и сырье растут в цене, то подорожание будет наблюдаться на всей продукции.

Украина зарабатывает на экспорте продукции миллиарды долларов. Больше об этом читайте в материале Агро 24