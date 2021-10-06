К сожалению, ожидания фермеров в этом году не оправдались. Все из-за вредителей, которые начали уничтожать растения в начале лета.
Кстати BASF выводит на рынок первый гибрид подсолнечника традиционной системы выращивания
Объемы нанесенного ущерба поражают: в 11 областях было уничтожено до 48% растений. Кроме того, была обнаружена гниль на уровне 5 – 20%, и она до сих пор распространяется.
Следовательно, на рынке подсолнечника будет дефицит, что прямо повлияет на цену масла. В конце сентября тонна сырья стоила 18 300 – 18 700 гривен.
Кроме того, нужно учитывать, что много сырья и масла пойдет на экспорт. Как отмечают экперты, внутри страны остается лишь 7% изготовленной масла.
За год стоимость масла выросла вдвое и составляет 50 – 75 гривен за бутылку. Вероятно, к концу года цена возрастет до 100 гривен.