Масло сделает новый ценовой скачок несмотря на рекордные посевы подсолнечника: какая причина

В этом году украинские аграрии отвели под подсолнечник рекордное количество площадей. Казалось, хороший урожай и большие объемы заставят цену масла пойти вниз.

К сожалению, ожидания фермеров в этом году не оправдались. Все из-за вредителей, которые начали уничтожать растения в начале лета.

Кстати BASF выводит на рынок первый гибрид подсолнечника традиционной системы выращивания

Объемы нанесенного ущерба поражают: в 11 областях было уничтожено до 48% растений. Кроме того, была обнаружена гниль на уровне 5 – 20%, и она до сих пор распространяется.

Следовательно, на рынке подсолнечника будет дефицит, что прямо повлияет на цену масла. В конце сентября тонна сырья стоила 18 300 – 18 700 гривен.

Кроме того, нужно учитывать, что много сырья и масла пойдет на экспорт. Как отмечают экперты, внутри страны остается лишь 7% изготовленной масла.

За год стоимость масла выросла вдвое и составляет 50 – 75 гривен за бутылку. Вероятно, к концу года цена возрастет до 100 гривен.

Покупателям стоит ожидать подорожания многих групп товаров, например, курятины. Больше об этом читайте в материале Агро 24