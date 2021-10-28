Опасность для урожая: возле Хмельницкого обнаружили очень редкого вредителя

По Украине распространяется опасный вредитель. Томатную моль обнаружили при проверке продукции в городе Теофиполь рядом с Хмельницким.

Южноамериканскую томатную моль в Украину доставили еще в 2010 году. Тогда зараженные грузы поступали в Украину из Сирии и Турции.

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Сначала вредителя обнаруживали в Одессе и Крыму, но со временем он стал распространяться и на другие территории. Согласно данным начала 2021 года, вредитель поразил площадь более тысячи гектаров.

Способствует его размножению и смягчение климата. Вредитель производит новые поколения, которые приспособлены к нашим погодным условиям.

Томатная моль – очень опасный вредитель, он может наносить урожаю урон на уровне 50 – 100%. Также моль может перекидываться на картошку, баклажаны и перец.

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