В первые 5 месяцев 2021 года вспышки болезни носили единичный характер. С наступлением тепла АЧС начала быстро распространяться, достигнув пика в сентябре.

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Наибольшее количество вспышек АЧС зафиксировали в Подкарпатском воеводстве – 55. В Варминско-Мазурском воеводстве обнаружили 16 мест распространения болезни, в Нижнесилезском – 12.

Больше всего инфицировано свиней сейчас в Любушском воеводстве – более 16 тысяч голов. В других воеводствах инфицировано примерно втрое меньше животных.

Украина запретила поставлять свинину из воеводств, где обнаружены вспышки АЧС. Компетентные органы наблюдают за ситуацией и готовы в случае необходимости расширить список.

Ученые нашли новый способ замораживания продукции. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Безопасность и качество: ученые представили новый метод замораживания овощей, фруктов и ягод".