Південноамериканську томатну міль в Україну завезли ще у 2010 році. Тоді заражені вантажі надходили в Україну з Сирії та Туреччини.
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Спочатку шкідника виявляли в Одесі та Криму, але з часом він почав поширюватися й на інші території. Згідно даних початку 2021 року, шкідник уразив площу в понад тисячу гектарів.
Спряє його розмноженню і пом'якшення клімату. Шкідник родукує нові покоління, які пристосовані до наших погодніх умов.
Томатна міль – дуже небезпечний шкідник, він може наносити урожаю втрати на рівні 50 – 100%. Також міль може перекидатися на картплю, баклажани та перець.