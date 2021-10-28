Південноамериканську томатну міль в Україну завезли ще у 2010 році. Тоді заражені вантажі надходили в Україну з Сирії та Туреччини.

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Спочатку шкідника виявляли в Одесі та Криму, але з часом він почав поширюватися й на інші території. Згідно даних початку 2021 року, шкідник уразив площу в понад тисячу гектарів.

Спряє його розмноженню і пом'якшення клімату. Шкідник родукує нові покоління, які пристосовані до наших погодніх умов.

Томатна міль – дуже небезпечний шкідник, він може наносити урожаю втрати на рівні 50 – 100%. Також міль може перекидатися на картплю, баклажани та перець.

Через морози ціна овочів в Україні падає. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "В Україну наближаються морози: фермери поспішають продати овочі, а ціни – падають".