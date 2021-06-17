Открытие рынка земли: кто и как сможет дешевле выкупить участок

1 июля 2021 года в Украине откроется рынок земли. Это позволит аграриям, при определенных условиях, купить участок по цене, значительно ниже рыночной.

Эксперты уверяют, что после открытия рынка земли отечественные аграрии будут иметь более широкие перспективы для развития бизнеса. В частности, они станут полноценными собственниками своих земельных участков и получат возможность распоряжаться ими – продать, купить, обменять, получать кредиты и финансирование под эти участки.

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Кроме того, фермеры смогут выкупить земельные участки, находящиеся у них на пользовании на льготных условиях.

Аграрии смогут получить участок в собственность по цене нормативной денежной оценки – значительно меньшей, чем рыночная. Также у них будет возможность получить рассрочку платежа на 10 лет. А право собственности при этом приобретается с момента первого платежа, – говорит руководитель направления земельной реформы проекту USAID "АГРО" Сергей Кубах.

Эксперт акцентировал внимание на том, что такое право имеют граждане Украины, которые владеют земельным участком и ранее получили ее в пользование на праве пожизненного наследственного владения, которое засвидетельствовано государственным актом, или на праве постоянного пользования и с 2002 года для тех, кто переоформил право аренды и, соответственно, имеет договор аренды на этот земельный участок.

Выкупить участок можно на основании документов, которые уже зарегистрированы или ранее не были зарегистрированы в кадастре, но были законно выданы в то время, когда действовало соответствующее законодательство. Это или государственный акт на право пожизненного наследуемого владения землей, или государственный акт на право постоянного пользования, или договор аренды с тех пор, когда они переоформляли это право.