Експерти запевняють, що після відкриття ринку землі вітчизняні аграрії матимуть набагато ширші перспективи для розвитку бізнесу. Зокрема, вони стануть повноцінними власниками своїх земельних ділянок та отримають можливість розпоряджатися ними – продати, купити, обміняти, отримувати кредити та фінансування під ці ділянки.

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Крім того, фермери матимуть можливість викупити земельні ділянки, які знаходяться у них на користуванні за пільговими умовами.

Сільгоспвиробники матимуть змогу отримати ділянку у власність за ціною нормативної грошової оцінки – значно меншої, ніж ринкова. Також у них буде можливість отримати розстрочку платежу на 10 років. А право власності при цьому набувається з моменту першого платежу, – каже керівник напрямку земельної реформи проєкту USAID "АГРО" Сергій Кубах.

Експерт акцентував увагу на тому, що таке право мають громадяни України, які володіють земельною ділянкою та раніше отримали її у користування на праві довічного спадкового володіння, яке досвідчилося державним актом, або на праві постійного користування та з 2002 року для тих, хто переоформив право оренди та, відповідно, має договір оренди цієї земельної ділянки.

Викупити ділянку можна на підставі документів, які вже зареєстровані або раніше не були зареєстровані в кадастрі, але були у законний спосіб видані у той час, коли діяло відповідне законодавство. Це або державний акт на право довічного успадкованого володіння землею, або державний акт на право постійного користування чи договір оренди з того часу, коли вони переоформляли це право.