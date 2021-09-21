Овощи, крупы и сахар: какие продукты в Украине подешевели и на сколько

21 сентября 2021 , 11:40
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Источник:

Минагрополитики

Отпускные цены производителей на продукты питания за последний месяц в Украине остаются стабильными.

По оперативным данным ОГА состоялось снижение средних цен производителей на овощи. Относительно с ценами в прошлом месяце подешевели:

  • картофель -7%
  • капуста -12%
  • лук -16%
  • свекла -24%
  • морковь -25% 

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Зафиксировано также незначительное снижение цен на крупы. По сравнению с предыдущим месяцем подешевели:

  • ячменные крупы -1%
  • кукурузная крупа -1%
  • гороховая крупа -3%

Несколько сбросил в цене сахар -3%. А вот молоко высшего сорта и мясо кур выросли в цене на + 3%, мясо крупного рогатого скота + 6% и свинины на + 7%.

Не росли цены на подсолнечное масло.

Минагрополитики отмечает, что по большинству критических для населения продуктов питания цены выросли в годовом исчислении в пределах инфляции или с небольшим отклонением.

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Автор: Анатолій Яворський