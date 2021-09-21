Овощи, крупы и сахар: какие продукты в Украине подешевели и на сколько
Источник:Минагрополитики
Отпускные цены производителей на продукты питания за последний месяц в Украине остаются стабильными.
По оперативным данным ОГА состоялось снижение средних цен производителей на овощи. Относительно с ценами в прошлом месяце подешевели:
- картофель -7%
- капуста -12%
- лук -16%
- свекла -24%
- морковь -25%
Обратите внимание! Вывозят тоннами и выбрасывают: фермеры из Херсонщины беспощадно уничтожают урожай арбузов
Зафиксировано также незначительное снижение цен на крупы. По сравнению с предыдущим месяцем подешевели:
- ячменные крупы -1%
- кукурузная крупа -1%
- гороховая крупа -3%
Несколько сбросил в цене сахар -3%. А вот молоко высшего сорта и мясо кур выросли в цене на + 3%, мясо крупного рогатого скота + 6% и свинины на + 7%.
Не росли цены на подсолнечное масло.
Минагрополитики отмечает, что по большинству критических для населения продуктов питания цены выросли в годовом исчислении в пределах инфляции или с небольшим отклонением.
Это интересно! Как выглядели овощи и фрукты до встречи с человеком ФОТО