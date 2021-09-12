Прежде чем человечество начало выращивать культуры, они были не такими, к которым мы привыкли. Чтобы придать растениям желаемых признаков, фермерам приходилось долгий период работать над ними. Так какими они были до встречи с человеком – узнайте дальше.

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Арбуз

Древние арбузы имели небольшие размеры и меньшее содержание ликопина, который придавал им красный цвет. А на вкус были не сладкими, а даже горькими.



Именно таким зафиксировал арбуз на своей картине Джовани Станки / Фото Christie'S

Банан

Много твердых косточек, округлая форма и неудобная для очищения кожура – нелегко в этом описании узнать современный банан, но именно таким он когда-то был.



Дикий банан / Фото Trybiotech

Баклажан

Овощ напоминал лимон с колючками. На протяжении истории были и белыми, и голубыми, и фиолетовыми, и даже желтыми. А еще имел шипы в месте соединения стебля с плодом и был меньше по размеру, не таким продолговатым.



Баклажан в прошлом напоминал колючий лимон / Фото Wikimedia

Морковь

Ученые считают, что изначально морковь была фиолетовой или белой, с тонким раздвоенным корнем и стойким запахом. А еще она была очень жесткой. Сложно узнать в этом современный яркий плод, да?



Дикая морковь до того, как стала яркой / Фото Trybiotech

Кукуруза

Раньше кукуруза несколько напоминала пшеницу. Как отмечает австралийский учитель химии Джеймс Кеннеди, она была в 1000 раз меньше, в 3.5 раза менее сладкой и сложной в выращивании и очистке. А на вкус была как сырая и сухая картошка.



Кукуруза до встречи с человеком и после / Фото Insider

Персик

Мягкий, сочный и мясистый фрукт когда-то напоминал маленькую вишенку. Имел землистый, несколько кислый и соленый вкус. Также Джеймс Кеннеди отмечает, персик был в 64 раза меньше, на 27% менее сочным и на 4% менее сладким.



Дикий персик против современного персика / Фото Healthawarenesscommunity

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