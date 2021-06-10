Как овощи реагируют на стресс: впечатляющее исследование

Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме изучили особенности реакции овощей на стресс. Они представили ген флуоресцентного белка (roGFP2) в растении картофеля, который чувствителен к химическим молекулам стресса и с помощью генетики превращает растение в сенсор.

Недостаток воды и низкие температуры – наиболее распространенный стресс, с которым сталкиваются растения. Во время этого они выделяют химические молекулы антиоксидантов, такие как глутатион, для нейтрализации свободных радикалов.

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Благодаря работе израильских исследователей растения под напряжением, производящие эти реакционные молекулы, становятся флуоресцентными. Эту флуоресценцию можно выявить с помощью специальной камеры.

Это открытие позволит фермерам иметь больше инфомации о своих растениях, реагировать на раздражители и эффективно распоряжаться водными и другими ресурсами.

Открытие протестировано на картофеле, но впоследствии его можно будет применять и на других растениях.

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