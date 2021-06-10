Нестача води та низькі температури – найбільш поширений стрес, з яким стикаються рослини. Під час цього вони виділяють хімічні молекули антиоксидантів, такі як глутатіон, для нейтралізації вільних радикалів.

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Завдяки роботі ізраїльських дослідників рослини під напругою, що виробляють ці реакційноздатні молекули, стають флуоресцентними. Цю флуоресценцію можна виявити за допомогою спеціальної камери.

Це відкриття дозволить фермерам мати більше інфомації про свої рослини, реагувати на подразники та ефективно розпоряджатися водними та іншими ресурсами.

Відкриття протестоване на картоплі, але згодом його можна буде застосовувати і на інших рослинах.

Рослинний стейк вже в Україні. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Перший український рослинний стейк: виробники розкрили інгредієнти та секрети новинки".