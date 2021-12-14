Овсянка набирает популярность: производство круп выросло

В Украине начали производить существенно больше овсяных круп. В последние 4 года наблюдается большое увеличение объемов производства.

Овсяные крупы набирают обороты

В 2017 году производство овсяной крупы в Украине не превышало показателя в 6,3 тысячи тонн. За 4 года объемы выросли в разы – до 25,1 тысяч тонн.

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Вместе с тем, украинские крупяные предприятия не полностью обеспечены овсом. Такая ситуация сложилась из-за конкуренции с производителями кормов, которым также необходимо много сырья.

Конкуренция и удорожание логистики влияет и на стоимость конечного продукта, но это не влияет на спрос. Он не только остается на высоком уровне, но постоянно растет.

За последние 5 лет продовольственное потребление овса выросло более чем в два раза. Если в сезоне 2017/18 показатель был на уровне 72 тысячи тонн, то уже сейчас превышает 170 тысяч тонн.