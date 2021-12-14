Вівсяні крупи набирають обертів

У 2017 році виробництво вівсяних круп в Україні не перевищувало показника в 6,3 тисячі тонн. За 4 роки об'єми виросли в рази – до 25,1 тисячі тонн.

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Разом з тим українські круп'яні підприємства не повністю забезпечені вівсом. Така ситуація склалася через конкуренцію із виробниками кормів, яким також необхідно багато сировини.

Конкуренція та здорожчання логістики впливає і на вартість кінцевого продукту, але наразі це не впливає на попит. Він не лише залишається на високому рівні, а й постійно зростає.

За останні 5 років продовольче споживання вівса виросло у понад два рази. Якщо в сезоні 2017/18 показник був на рівні 72 тисяч тонн, то вже зараз перевищує 170 тисяч тонн.