Озимые культуры: каково состояние почв и каким будет урожай
Влажность почвы под озимыми культурами в Украине достаточно стабильная, что позволяет надеяться на очень хороший урожай.
Источник:Голос України
В большинстве регионов Украины продуктивной влаги на полях достаточно для вегетации озимых и проведения сельхозработ. Увлажнение метрового слоя почвы под озимыми культурами и на зяби достаточно и оптимальное – 121-160 миллиметров и более.
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Впрочем, в некоторых областях осадков накопилось заметно меньше. На значительных площадях Николаевской, Херсонской и на отдельных площадях Одесской областей запасы продуктивной влаги низкие для ранневесеннего периода и составляют 87-120 миллиметров.
Прогнозы по урожайности озимых сейчас оптимистичны. Как отмечают специалисты, культуры удачно пережили холода и почти везде вышли из зимы в хорошем и удовлетворительном состоянии. Гибель их минимальная, ведь на значительной территории растения недавно покрывал слой снега. Поэтому ожидается, что разница между посевными и уборными площадями будет незначительной.
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