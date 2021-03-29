Влажность почвы под озимыми культурами в Украине достаточно стабильная, что позволяет надеяться на очень хороший урожай.

В большинстве регионов Украины продуктивной влаги на полях достаточно для вегетации озимых и проведения сельхозработ. Увлажнение метрового слоя почвы под озимыми культурами и на зяби достаточно и оптимальное – 121-160 миллиметров и более.

Интересно Канадский фермер научил бизонов украинскому языку

Впрочем, в некоторых областях осадков накопилось заметно меньше. На значительных площадях Николаевской, Херсонской и на отдельных площадях Одесской областей запасы продуктивной влаги низкие для ранневесеннего периода и составляют 87-120 миллиметров.

Прогнозы по урожайности озимых сейчас оптимистичны. Как отмечают специалисты, культуры удачно пережили холода и почти везде вышли из зимы в хорошем и удовлетворительном состоянии. Гибель их минимальная, ведь на значительной территории растения недавно покрывал слой снега. Поэтому ожидается, что разница между посевными и уборными площадями будет незначительной.

Украинцы стали тратить меньше средств на продукты. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украинцы сократили расходы на продукты питания".