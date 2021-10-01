Пандемия спровоцировала рост цен на продукты пчеловодства

С начала пандемии коронавируса в Украине начал стремительно расти спрос и цена на продукты пчеловодства.

Больше всего вырос спрос на цветочную пыльцу, пергу и прополис, отмечает пчеловод и соучредитель ТМ "Знатный Мед" Валерий Курейко.

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Потребители обращаются к традиционным народным средствам укрепления иммунитета, поэтому продукты пчеловодства стали очень востребованными. В то же время, объем производства таких продуктов, как перга, прополис или забрус – достаточно ограничен, что приводит к росту цен, – объясняет Курейко.

Как изменились цены?

И в оптовой, и в розничной торговле, пыльца подорожала почти вдвое, перга и прополис – на 30-35% (в зависимости от региона), а настойки – на 10-15%. Цены практически не изменились только на воск, вощину и подмор пчелиный.