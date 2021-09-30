Найбільше зріс попит на квітковий пилок, пергу та прополіс, відзначає бджоляр та співзасновник ТМ "Знатний Мед" Валерій Курейко.

Солодка експансія Український мед продовжує завойовувати світ

Споживачі звертаються до традиційних народних засобів зміцнення імунітету, тому продукти бджільництва стали дуже затребуваними. В той же час, обсяг виробництва таких продуктів, як перга, прополіс чи забрус – досить обмежений, що призводить до зростання цін, – пояснює Курейко.

Як змінилися ціни?

І в гуртовій, і в роздрібній торгівлі, пилок здорожчав майже вдвічі, перга та прополіс – на 30-35% (в залежності від регіону), а настоянки – на 10-15%. Ціни практично не змінилися лише на віск, вощину та підмор бджолиний.

Прогноз: мед буде дорожчати

Епоха дешевого меду в Україні завершилася, – виробники