Пандемия коронавируса стала толчком для переосмысления природы патогенов растений. Новые открытые штаммы патогенных организмов вызывают большое обеспокоенность у фермеров. Далее читайте на украинском языке.

Крок за кроком, як вчені дізнаються більше про коронавіруси, відкриваються нові, до цього невідомі, факти про природу патогенів рослин, їх динаміку поширення і способи пошкодження посівів, пише Growing Produce.

Це важливо! В Україні вивели новий сорт сої з високою врожайністю

Як і віруси, що заражають людський організм, патогени рослин також існують у вигляді різних генетичних типів, які можна назвати "штамами" або "варіантами". Досить часто існування різних штамів незначно впливає на посіви, і аграрії можуть навіть не підозрювати про їхнє існування.

Однак так відбувається не у всіх випадках, оскільки нові штами можуть подолати генетичну стійкість, виведену в сортах. Наприклад, у Каліфорнії популярні сорти селери містили гени, які були стійкі до патогену Fusarium yellows. Фермери могли садити такі сорти на заражених полях, отримуючи при цьому хороші врожаї. Але з недавнього часу стало відомо, що новий тип збудника селери Fusarium долає ці гени стійкості, спричиняючи масові втрати врожаю.

Нові сорти культур – нові штами вірусів



Навіть найстійкіші рослини вразливі для вірусів

За подібною схемою розвивається і виробництво шпинату, який дуже вразливий до збудника несправжньої борошнистої роси. На сьогодні селекціонери ще не розробили стійкі сорти проти даної загрозу. Однак, як тільки вчені виведуть різновиди, здатні протистояти патогену, з часом стануть розвиваються нові штами несправжньої борошнистої роси і викличуть хворобу у раніше стійких сортів.

Збудник сірої гнилі Botrytis зазвичай розвиває варіанти, які стійкі до різних фунгіцидів, що використовуються для боротьби з ним. Бактерії Xanthomonas, Pseudomonas, Fusarium, іржа та інші гриби добре відомі своєю здатністю змінюватися і створювати нові різновиди.

В ході досліджень вчені повинні спочатку розробити методи виявлення, які підтверджують наявність нової несправжньої борошнистої роси, Fusarium або Xanthomonas, що викликають втрати врожаю. Дослідники використовують молекулярний аналіз, експерименти зі щеплень та інші дослідницькі заходи, щоб кодифікувати новоутворений штам. Далі фахівці розробляють і стандартизують тести, які згодом будуть використовувати для підтвердження спалаху хвороби сільськогосподарських культур, викликаної новим варіантом.

Дотримуйтеся санітарних вимог!

Оскільки багато з нових варіантів патології рослин руйнують раніше стійкі гени, ключовим компонентом контролю є виведення нових сортів, які будуть стійкі до нових штамів.

Однак таке розведення – трудомістка робота, що вимагає часу і дає досить короткострокову вигоду, оскільки мікроорганізми неймовірно стійкі і легко адаптуються до нового середовища. Як тільки починає використовуватися новий стійкий сорт, популяція патогенів може відреагувати і "запропонувати" ще один новий варіант.

Тому надзвичайно важливим є дотримання елементарних санітарних вимог під час вирощування сіль господарських культур, таких як обробіток ґрунту, очищення робочих поверхонь машин, сівозміна тощо.

ВАЖЛИВО до ТЕМИ

Українській пшениці загрожують "іржасті" хвороби